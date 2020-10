Arjen Robben heeft zondag zijn rentree gemaakt bij FC Groningen. De 36-jarige aanvaller kwam in het Eredivisie-duel met FC Utrecht in het Hitachi Capital Mobility Stadion een kwartier voor tijd in het veld.

Trainer Danny Buijs gaf vrijdag al aan dat Robben sowieso niet in de basis zou staan, maar dat een invalbeurt wel tot de mogelijkheden behoorde.

Robben is hersteld van de liesblessure die hij vorige maand opliep in de seizoensopener tegen PSV. Hij viel tegen de Eindhovenaren al in de eerste helft uit en dat waren zijn enige officiële minuten voor FC Groningen tot dusver dit seizoen.

Bij FC Utrecht viel Eljero Elia in de slotfase in. De ervaren buitenspeler speelde nog samen met Robben in de WK-finale van 2010 tegen Spanje.

FC Groningen tegen FC Utrecht is zondag om 16.45 uur begonnen.