Feyenoord is na puntenverlies tegen Sparta niet langer koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in de Rotterdamse derby in een lege Kuip niet verder dan 1-1.

Het zwak spelende Feyenoord kwam dankzij Ridgeciano Haps vlak voor rust nog wel op een 1-0-voorsprong, maar aan het begin van de tweede helft was het weer gelijk. Sparta-spits Lennart Thy benutte een strafschop en zette zo de eindstand op het scorebord.

Door het gelijkspel heeft Feyenoord elf punten na vijf wedstrijden, evenals FC Twente dat ook een vergelijkbaar doelsaldo (+7) heeft. PSV (dertien punten), Ajax en Vitesse (beiden twaalf punten) zijn Feyenoord op de ranglijst gepasseerd.

Donderdag komt Feyenoord alweer in actie. In de groepsfase van de Europa League gaat de vijftienvoudig landskampioen in Kroatië op bezoek bij Dinamo Zagreb.

Vreugde bij Feyenoord na de 1-0 van Ridgeciano Haps. (Foto: Pro Shots)

Linssen opnieuw in de spits

Zondag tegen Sparta koos Advocaat opnieuw voor Bryan Linssen in de spits, hoewel Nicolai Jørgensen weer fit is en deel uitmaakte van de wedstrijdselectie van Feyenoord. Op de vleugels stonden Mark Diemers en Steven Berghuis en die lieten na elf minuten de eerste mogelijkheden onbenut. De inzet van Diemers werd geblokt en Berghuis ramde de bal over.

Veel meer kansen waren er lange tijd niet voor Feyenoord, dat niet overtuigde. Een afstandsschot van Diemers kon Sparta-keeper Benjamin van Leer niet verontrusten en Berghuis was alleen nog gevaarlijk met een fraaie vrije trap. Sparta kreeg wel een enorme kans. Op slag van rust ontsnapte spits Mario Engels aan buitenspel, maar oog in oog met Justin Bijlow kwam de Feyenoord-doelman als winnaar uit de strijd.

De derby leek zo af te stevenen op een 0-0-ruststand, maar in de 44e minuut was het toch nog raak voor de ploeg van Advocaat. Haps kapte naar binnen en schoot de bal diagonaal en laag in de verre hoek (1-0), waarbij Van Leer niet vrijuit ging.

Lennart Thy was trefzeker voor Sparta. (Foto: Pro Shots)

VAR grijpt in bij vermeende vrije trap

De voorsprong zorgde er niet voor dat het spel van Feyenoord beter werd. Sterker, aan het begin van de tweede helft was het weer gelijk. Na een overtreding van Uros Spajic op Abdou Harroui floot arbiter Kevin Blom voor een vrije trap, maar de VAR zag dat de overtreding binnen het strafschopgebied was gemaakt. Thy schoot vervolgens vanaf 11 meter overtuigend binnen (1-1).

De volgende tegenvaller voor Feyenoord was dat Leroy Fer in de 68e minuut naar zijn hamstring greep en niet verder kon. Lutsharel Geertruida verving de middenvelder en Advocaat bracht ook George Johnson en Jørgensen in de hoop puntenverlies te voorkomen.

Verder dan een kopbal voorlangs van Spajic kwam Feyenoord echter niet. In de slotfase ontsnapte de ploeg van Advocaat zelfs aan een nederlaag, want Deroy Duarte miste in de extra tijd een flinke kans op 2-1. Het was aan keeper Bijlow te danken dat het gelijk bleef, al zal niemand bij Feyenoord tevreden zijn met dat punt.

