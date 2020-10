Raemon Sluiter gaat niet verder als coach van Julia Görges. De Rotterdammer en de ervaren Duitse tennisster hebben gezamenlijk besloten een punt te zetten achter de samenwerking, zo bevestigt Sluiter zondag na berichtgeving door De Telegraaf.

Sluiter en de 31-jarige Görges kenden een proefperiode van enkele maanden, waarin de huidige nummer 45 van de wereldranglijst door de coronacrisis weinig in actie kon komen. Na Roland Garros zat de proefperiode erop en nu is duidelijk geworden dat het daarbij blijft.

Görges was in 2018 de nummer negen van de wereldranglijst en haalde dat jaar de halve finales op Wimbledon. Ze is een goede vriendin van Kiki Bertens, met wie de 42-jarige Sluiter eerder zeer succesvol samenwerkte.

Onder leiding van Sluiter haalde Bertens de halve finales op Roland Garros en de kwartfinales op Wimbledon en steeg ze naar de vierde positie op de wereldranglijst.

Eind 2019 kwam er een eind aan de samenwerking tussen Bertens en Sluiter. De 28-jarige kopvrouw van het Nederlandse tennis wordt nu gecoacht door Elise Tamaëla.

Raemon Sluiter en Julia Görges tijdens een training op Roland Garros. (Foto: ANP)