Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk moet geopereerd worden aan de knieblessure die hij zaterdag opliep in de derby tegen Everton. De verdediger van Liverpool zal waarschijnlijk een flink aantal maanden moeten revalideren.

Het is onduidelijk of de deelname van Van Dijk aan het EK van volgend jaar in gevaar komt. Liverpool wil zondag in een verklaring op zijn site geen uitspraken doen over de hersteltijd.

Volgens de Engelse topclub heeft Van Dijk "schade aan de banden in zijn knie". Liverpool zegt niet of het gaat om gescheurde kruisbanden, zoals verschillende media zaterdag meldden.

Van Dijk raakte geblesseerd door een onbesuisde tackle van Everton-doelman Jordan Pickford, die inmiddels zijn excuses heeft aangeboden. De 29-jarige speler van Liverpool bleef minutenlang op de grond zitten met een pijnlijke rechterknie en moest zich laten vervangen.

Het EK begint voor het Nederlands elftal volgend jaar op 13 juni. 38-voudig international Van Dijk is sinds 2018 de captain van Oranje.