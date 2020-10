Trainer Dick Advocaat heeft zondag geen wijzigingen doorgevoerd in de opstelling van Feyenoord voor de Rotterdamse derby tegen Sparta Rotterdam. De ervaren coach kiest in De Kuip opnieuw voor Bryan Linssen in de spits.

Nicolai Jörgensen is wel hersteld van zijn blessure, maar hij begint op de bank. De andere spits in de selectie, Robert Bozeník, keerde deze week geblesseerd terug van de interlandperiode met Slowakije.

Twee weken geleden speelde Feyenoord al met Linssen in de punt tegen Willem II en toen werd mede door een goal van de dertigjarige aanvaller met 1-4 gewonnen. Hij wordt ook tegen Sparta geflankeerd door captain Steven Berghuis en Mark Diemers.

Leory Fer, Jens Toornstra en João Teixeira vormen in de derby het middenveld, waardoor Orkun Kökçü weer op de bank zit. Bart Nieuwkoop, Uros Spajic, Marcos Senesi en Ridgeciano Haps zijn de verdedigers en Justin Bijlow is fit genoeg om te keepen. Bijlow miste onlangs nog de interlands van Jong Oranje door een kwetsuur.

Huurling Burger bij selectie Sparta

Bij Sparta behoort Wouter Burger voor het eerst tot de wedstrijdselectie, maar hij start niet. De negentienjarige middenvelder speelde drie weken geleden nog met Feyenoord tegen ADO Den Haag, maar is voor de rest van het seizoen verhuurd aan de stadsrivaal.

De Duitse aanvaller Mario Engels, die is overgekomen van SV Sandhausen, heeft wel een basisplaats en maakt zijn debuut voor Sparta.

De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta begint zondag om 12.15 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Als de thuisclub minimaal één punt pakt is het weer koploper in de Eredivisie, al komen later deze zondag PSV en Heerenveen nog in actie. Zij hebben nu evenveel punten als Feyenoord.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Toornstra, Teixeira, Fer; Berghuis, Linssen, Diemers

Opstelling Sparta: Van Leer; Fortes, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Harraoui, Auassar, Duarte; Thy, Engels