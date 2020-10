Manchester City-trainer Josep Guardiola vindt dat spits Sergio Agüero weinig verweten kan worden na een incident met de vrouwelijke assistent-scheidsrechter zaterdag in de Premier League-topper tegen Arsenal. Het akkefietje leidde tot ophef in Engeland.

Agüero beklaagde zich vlak voor rust in het Etihad Stadium bij assistent-scheidsrechter Sian Massey-Ellis, omdat die in zijn ogen ten onrechte een ingooi gaf aan Arsenal. De 32-jarige Argentijn legde vervolgens zijn hand in haar nek.

De actie van Agüero zorgde voor veel kritiek op sociale media en ook analisten lieten zich uit. "Sergio moet dit niet doen", zei Micah Richards, die jarenlang met de aanvaller samenspeelde bij Manchester City. Guardiola werd na afloop op de persconferentie ook naar de actie van Agüero gevraagd en hij zei dat er weinig aan de hand was.

"Ik ken Sergio als de aardigste persoon die ik ooit in mijn leven ontmoet heb. Ga op zoek naar problemen in andere situaties, niet hier. Kom op", aldus Guardiola.

Onduidelijk of FA nog actie onderneemt

Op het veld werd niets gedaan met de actie van Agüero en het is nog niet duidelijk of de Engelse voetbalbond FA actie zal ondernemen. Volgens de regels kan een speler gewaarschuwd of weggestuurd worden bij het aanraken van een wedstrijdofficial.

Agüero speelde uiteindelijk 65 minuten tegen Arsenal, waarna hij gewisseld werd voor Ilkay Gündogan. De 0-1-eindstand, door een goal van Raheem Sterling, stond op dat moment al op het scorebord.

Het was de tweede zege dit seizoen van City, dat met zeven punten uit vier wedstrijden negende staat in de Premier League.

Vreugde bij Manchester City na de goal van Raheem Sterling. (Foto: Pro Shots)