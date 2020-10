FC Barcelona verloor zaterdagavond met 1-0 bij Getafe, maar na afloop ging het vooral over een onderonsje tussen trainers Ronald Koeman en José Bordalás. De Nederlander beklaagde zich bij zijn Spaanse collega over het gedrag van middenvelder Allan Nyom.

Meteen na het laatste fluitsignaal in het Coliseum Alfonso Pérez zocht Koeman contact met Bordalás en niet alleen om hem te feliciteren met de zege. "Ik vertelde hem dat Nyom twee of drie keer hele lelijke dingen naar me riep, die ik niet zal herhalen. Dat kan kan ik niet accepteren. Het is een gebrek aan respect", aldus Koeman na afloop op de persconferentie.

Koeman zei tegen Bordalás dat hij Nyom moest aanspreken op zijn gedrag en de Getafe-coach gaat ook daadwerkelijk in gesprek met de 32-jarige Kameroener.

"Ik heb Koeman gezegd dat ik met Nyom ga praten, omdat er in ons team geen plaats is voor beledigingen", aldus Bordalás. "Maar ik betwijfel of hij echt gezegd heeft wat Koeman heeft gehoord. Ik ken Nyom als een competitieve jongen die leeft voor wedstrijden, maar ook als een respectvol persoon."

Allan Nyom in duel met Sergiño Dest. (Foto: ANP)

'Niet praten over de arbitrage'

Barcelona verloor bij Getafe door een strafschop van Jaime Mata, tien minuten na rust veroorzaakt door Frenkie de Jong. De ploeg van Koeman, met Sergiño Dest in de basis, slaagde er niet in het defensief sterke Getafe stuk te spelen. "We kwamen niet ons ritme", zag Koeman.

Daar kwam bij dat Getafe en in het bijzonder Nyom hard speelde, met onder meer een elleboogstoot tegen Lionel Messi. Een vermeende overtreding in het strafschopgebied op Ansu Fati bleef ook onbestraft, Koeman wilde daar niet al te veel over kwijt.

"Ik houd er niet van om te praten over de abritrage. Iedereen die de wedstrijden en alle overtredingen gezien heeft kan zijn eigen conclusies trekken."

Door de nederlaag staat Barcelona met zeven punten uit vier wedstrijden in de middenmoot in La Liga, al moet de Catalaanse club nog een wedstrijd inhalen. Real Madrid, dat zaterdag met 0-1 verloor bij Cádiz, gaat aan kop met tien punten uit vijf duels.

