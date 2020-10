Trainer Ron Jans is uiteraard trots dat FC Twente bovenaan staat in de Eredivisie, nadat de Enschedese club zaterdag met 0-3 won bij Willem II. Maar de coach waakt ook voor te veel euforie.

"De koppositie is een situatie voor een dag", relativeerde Jans, die met Twente elf punten heeft na vijf wedstrijden, na afloop van de wedstrijd tegenover FOX Sports.

Met Feyenoord, PSV, sc Heerenveen, Vitesse en Ajax kunnen deze zondag liefst vijf clubs de koppositie overnemen, beseft Jans. "Maar het is duidelijk dat we wat kleur op de wangen hebben bij FC Twente. We mogen positief zijn, maar ik blijf kritisch. Ik vond Willem II het eerste half uur beter."

De tukkers wonnen in Tilburg door twee goals van Ajax-huurling Danilo en een treffer van Jayden Oosterwolde, die is doorgestroomd uit de eigen jeugd. "Het is mooi om te zien dat jongens die elkaar een paar maanden geleden nog niet kenden nu goed samenspelen", zegt Jans, daarmee doelend op zijn hele elftal.

Danilo (rechts) scoorde dit seizoen al vier keer. (Foto: Pro Shots)

'Heerlijk werken met deze jongens'

De kracht van het huidige Twente is volgens Jans ook de breedte van de selectie, met tal van spelers die pas sinds afgelopen zomer in de Grolsch Veste spelen. "Iedereen die bij ons invalt heeft het in zich om basisspeler te worden. Als we daar goed mee omgaan, hebben we een heel goed team."

"Het is verbazingwekkend en een compliment voor ons allemaal dat er in korte tijd een team staat met een duidelijke speelwijze. We spelen vooruit, met energie en boeken resultaten. Voor een trainer is het heerlijk om met deze jongens te werken."

De eerste club die FC Twente zondag kan passeren op de ranglijst is Feyenoord, dat om zondag om 12.30 uur in De Kuip de Rotterdamse derby speelt tegen Sparta. De ploeg van Dick Advocaat moet minimaal een punt pakken om de koppositie over te nemen.

