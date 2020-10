Wout Poels begint dinsdag als de uitgesproken kopman van Bahrain McLaren aan de Vuelta a España. De formatie is afgestemd op de ervaren Nederlander, al mag Matej Mohoric voor dagsucces gaan.

Maandag werd al bekend dat de 33-jarige Poels de Vuelta zou rijden en zaterdag benadrukt Bahrain McLaren dat de hoop voor een goed klassement op hem is gevestigd. "Ons hoofddoel is Wout zou goed mogelijk ondersteunen", zegt ploegbaas Gorazd Stangelj op de website van het team. "En ondanks alle restricties en de drukke kalender hebben we een goed team kunnen samenstellen om dat voor elkaar te krijgen."

Poels is niet de enige Nederlander in de Vuelta-formatie van Bahrain McLaren. De 23-jarige Kevin Inkelaar gaat zijn debuut maken in een grote ronde. Verder zijn de Sloveen Grega Bole, de Colombiaan Santiago Buitrago Sanchez, de Britten Scott Davies, Stephen Williams en Alfred Wright en dus Mohoric geselecteerd. De 25-jarige Sloveen Mohoric won in 2017 al een etappe in de Vuelta en in 2018 in de Giro d'Italia.

Vorig jaar ging Poels ook als kopman naar de Vuelta, toen namens INEOS, dat hij afgelopen winter verruilde voor Bahrain McLaren. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2016 stelde in 2019 teleur met een 34e plaats in het eindklassement.

Speel mee met het Vuelta-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.

'Altijd enthousiast over de Vuelta'

Poels werd in 2017 wel knap zesde in de Vuelta en dat is zijn enige toptienklassering ooit in een grote ronde. De Limburger kijkt uit naar de editie van dit jaar.

"Ik ben altijd enthousiast over de Vuelta", aldus Poels. "Dat is dit jaar niet anders, ook omdat ik mooie herinneringen heb aan deze koers. Het is weliswaar heel laat in het seizoen, maar ik ben optimistisch en klaar om te gaan."

De Vuelta begint dinsdag met in totaal veertien Nederlandse renners in het Baskische Irún en de laatste etappe finisht op 8 november in Madrid. Vanwege de coronacrisis worden veel beklimmingen afgezet voor publiek en is er geen reclamekaravaan.