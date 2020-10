NAC Breda-trainer Maurice Steijn baalt van de uitspraken van zijn collega-trainer Mike Snoei van De Graafschap, die vraagtekens zette bij het naleven van de coronamaatregelen bij de Bredase club. Volgens Steijn weet Snoei niet waarover hij spreekt.

De Keuken Kampioen Divisie-topper tussen De Graafschap en NAC werd vorige week uitgesteld vanwege meerdere besmettingen bij de uitclub. Snoei trok vervolgens in twijfel of NAC dat niet had kunnen voorkomen.

"Wij kregen begin van de week al signalen dat er bij NAC echt wat aan de hand was. Het is dus niet zoals Mattijs Manders (algemeen directeur van NAC, red.) zegt, dat het uit de lucht kwam vallen", aldus de coach van De Graafschap.

Manders liet al weten de uitspraken van Snoei te betreuren en nu spreekt ook trainer Steijn harde woorden. "Ik snap totaal niet wat hij wilde. Wij zijn expres ziek geworden, beweerde hij min of meer. Hoe kun je dat nou zeggen? We zaten er als club zo kort op, hebben overal zoveel mogelijk afstand gehouden", aldus Steijn tegen VI.

Mike Snoei (links), de trainer van De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

'Spelers lagen acht dagen op bed'

Steijn benadrukt dat NAC wel verantwoordelijk heeft gehandeld en dat er maandenlang geen positieve test was bij de club. "Vandaar dat die suggestie van de trainer van De Graafschap volledig onterecht is", vindt hij.

"Bovendien heb ik spelers die acht dagen op bed hebben gelegen, van wie er één of twee nog heel beroerd aan toe zijn. Dan moet je een beetje op je tellen passen, voor je je mening gaat geven. Mij is altijd geleerd, dat als je geen kennis van zaken hebt, dat je dan vooral je mond moet houden."

Opmerkelijk is dat inmiddels ook bij De Graafschap vier werknemers positief getest hebben op corona. Het duel met Helmond Sport, dat ook meerdere besmettingen heeft, is daarom uitgesteld van vrijdag naar aanstaande maandag. De topper tussen nummer vier De Graafschap en koploper NAC is verschoven naar 11 november.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie