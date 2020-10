De Amstel Gold Race gaat dit jaar niet door. De Nederlandse wielerklassieker, die zou plaatsvinden op zaterdag 10 oktober, is geschrapt vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

In april werd de Amstel Gold Race al uitgesteld vanwege de coronacrisis en nu gaat het evenement dus helemaal niet door. Het is voor het eerst sinds de eerste editie in 1966 dat de koers geschrapt is.

Sinds augustus wordt er weer veelvuldig gekoerst en het leek erop dat de Gold Race ook gewoon doorgang zou vinden. De aangescherpte maatregelen, die maandagavond werden aangekondigd door het kabinet, veranderen de zaak. Door die maatregelen mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden en bij de Amstel Gold Race is dat volgens de lokale overheid praktisch onmogelijk.

“Tot afgelopen maandag waren we er voor 95 procent van overtuigd dat de Amstel Gold Race met een afgesloten parcours zou kunnen doorgaan", vertelt Jan Schrijen, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, die reageert namens de betrokken gemeenten.

"Nu zijn de drie gemeenten en de veiligheidsregio tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is de Amstel Gold Race, ook op een afgesloten parcours, zonder toeschouwers te organiseren. Inwoners en vakantiegangers die verblijven in het gebied kan namelijk niet de toegang ontzegd worden. En dat betekent dat er geen garantie is dat het parcours publieksvrij zal zijn."

Koersdirecteur Van Vliet: 'Het is enorm balen'

De afgelasting van de Amstel Race, die vorig jaar werd gewonnen door Mathieu van der Poel, is een klap voor de organisatie. "Maar we kunnen niet anders dan de afweging respecteren, aldus koersdirecteur Leo van Vliet tegenover de NOS. "Het is enorm balen."

Net als de burgemeesters had Van Vliet tot maandag goede hoop dat het evenement door zou gaan, maar dan over een aangepast parcours met rondes van 16,9 kilometer, die zouden zijn afgeschermd voor het publiek. "We wilden dit maandag wereldkundig maken", zegt Van Vliet. "Maar met de voorwaarde 'geen publiek' werd het een schier onmogelijke opdracht."

De Amstel Gold Race is niet de enige Nederlandse wielerwedstrijd die geraakt wordt door de verscherpte maatregelen. Dinsdag werd bekend dat de Nederlandse ritten van de deze week verreden BinckBank Tour niet doorgaan. De BinckBank Tour, die zaterdag finisht in het Belgische Geraardsbergen, is van origine een meerdaagse koers door Nederland en België.