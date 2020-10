Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft woensdag bevestigd dat de transfer van Sergiño Dest van Ajax naar FC Barcelona zo goed als rond is. Hij noemde de negentienjarige rechtsback, die vrijdag gepresenteerd wordt, een aankoop voor de toekomst.

"Dest is bezig met de medische keuring en moet zijn contract nog tekenen", vertelde Koeman woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd donderdag tegen Celta de Vigo.

Naar verluidt betaalt Barcelona zo'n twintig miljoen euro voor de jonge Amerikaans international, die een Nederlandse moeder heeft en opgroeide in Almere. Hij lijkt onder Koeman niet meteen te kunnen rekenen op een basisplaats.

"Hij wordt gehaald met het oog op de toekomst en zal de strijd aan moeten gaan met de andere vleugelverdedigers. We kunnen hem goed gebruiken. Dest is nog jong, maar heeft al ervaring in de Champions League."

Ronald Koeman zondag tijdens de 4-0-zege op Villarreal. (Foto: ANP)

'Dembélé moet geduld hebben'

Koeman ging ook in op de situatie van Ousmane Dembélé, die gelinkt wordt aan Manchester United. De Franse aanvaller kwam drie jaar geleden voor 105 miljoen euro naar Barcelona, maar maakte sindsdien weinig indruk. Ook onder Koeman heeft de 23-jarige Dembélé geen basisplaats. Afgelopen zondag, bij het geslaagde competitiedebuut van Koeman tegen Villarreal (4-0), kreeg de zeventienjarige Ansu Fati de voorkeur. Fati scoorde twee keer.

"Het is niet aan mij, maar aan de club en de speler om te beslissen wat ze willen", zei Koeman over een mogelijk vertrek van Dembélé. "Hij is fysiek wel beter geworden, maar hij moet geduld hebben tot het zijn beurt is om te spelen bij Barcelona."

De wedstrijd tussen Celta de Vigo en Barcelona begint donderdag om 21.30 uur. Het wordt de tweede wedstrijd van de Catalanen dit seizoen in La Liga.

