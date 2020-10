Rafael Nadal heeft zich woensdag overtuigend geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De titelverdediger gunde de Amerikaan Mackenzie McDonald slechts vier games: 6-1, 6-0 en 6-3. Bij de vrouwen viel het doek voor Victoria Azarenka.

Nadal had weinig te duchten van McDonald en verloor in de eerste twee sets alleen de tweede game. In het derde bedrijf bood de nummer 236 van de wereld iets meer tegenstand, maar kon hij niet voorkomen dat de Spanjaard de partij na 1 uur en 42 minuten op zijn eerste matchpoint besliste.

In de derde ronde neemt de als tweede geplaatste Nadal het op tegen de Italiaan Stefano Travaglia, die de Japanner Kei Nishikori uitschakelde. De Mallorcaan kan Roland Garros voor de dertiende keer in zijn carrière winnen. Hij triomfeerde op het Franse gravel eerder van 2005 tot en met 2008, van 2010 tot en met 2014 en van 2017 tot en met 2019.

Alexander Zverev moest alle zeilen bijzetten tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De verliezend finalist van de US Open rekende pas in de vijfde set af met de mondiale nummer 78: 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6 en 6-4. In zijn volgende wedstrijd speelt hij tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

Voor Dominic Thiem ging het een stuk eenvoudiger. De winnaar van de US Open ontdeed zich met 6-1, 6-3 en 7-6 (6) van de Amerikaan Jack Sock en treft nu de Noor Casper Ruud. Ook Stan Wawrinka bereikte de derde ronde, ten koste van de Duitser Dominik Köpfer: 6-3, 6-2, 3-6 en 6-1.

Victoria Azarenka liet zich verrassen door Anna Karolína Schmiedlová. (Foto: ANP)

Azarenka onderuit tegen mondiale nummer 161

Bij de vrouwen werd Victoria Azarenka op pijnlijke wijze uitgeschakeld. De Belarussische, die eerder deze maand de finale haalde op de US Open, verloor met 6-2 en 6-2 van Anna Karolína Schmiedlová.

De 31-jarige Azarenka, nummer veertien van de wereldranglijst, sloeg liefst 38 onnodige fouten, tegenover 20 van de 26-jarige Schmiedlová. De Slowaakse, die in 2015 haar hoogste ranking ooit (26) bereikte, werd geen enkele keer gebroken door de voormalig nummer één van de wereld.

Ook voor Cori Gauff viel het doek in de tweede ronde. Het zestienjarige Amerikaanse toptalent liet zich met 6-4, 2-6 en 5-7 verrassen door Martina Trevisan uit Italië.

De als eerste geplaatste Simona Halep haalde wel de derde ronde door het Roemeense onderonsje met Irina-Camelia Begu in haar voordeel te beslissen: 6-3 en 6-4. De als derde gerangschikte Elina Svitolina kende wat meer moeite met de Mexicaanse Renata Zarazúa. In de tweede set was de Oekraïense het helemaal kwijt, maar ze herstelde zich en won met 6-3, 0-6 en 6-2.

Het vrouwentoernooi kreeg woensdag ook nog te maken met een tegenvaller, want Serena Williams trok zich geblesseerd terug voor de tweede ronde. De 23-voudig Grand Slam-winnares kampt met een achillespeesblessure.

Elina Svitolina kwam een inzinking in de tweede set te boven. (Foto: ANP)