Anna van der Breggen heeft woensdag voor de zesde keer op rij en in totaal de Waalse Pijl op haar naam geschreven. De Nederlandse, die vorige week wereldkampioene werd op de weg en in de tijdrit, was de snelste op de Muur van Hoei.

Van der Breggen was na 124 kilometer net iets sneller dan de Deense Cecilie Uttrup, die tweede werd. Met nummer drie Demi Vollering stond er nog een Nederlandse op het podium. Marianne Vos kwam als negende over de meet.

Door haar zesde zege is Van der Breggen alleen recordhouder. Ze deelde het record met Vos, die de Waalse Pijl vijf keer won (in 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013). De Belgische klassieker wordt sinds 1998 verreden door de vrouwen.

De 84e editie van de mannenwedstrijd, die 202 kilometer lang is, is nog bezig. Verwachte finishtijd is rond 16.30 uur.

De laatste meters van Anna van der Breggen op de Muur van Hoei. (Foto: Pro Shots)

Waalse Pijl werd eerder uitgesteld

De Waalse Pijl kende een aantal lastige beklimming, maar zoals verwacht viel de beslissing in de laatste kilometer op de extreem steile Muur van Hoei. Van der Breggen werd door haar ploeggenoten van Boels-Dolmans bij de voet afgezet, terwijl er in de regen nog ongeveer twintig renners over waren in het uitgedunde peloton.

Van der Breggen nam op de klim het initiatief. Ze had het zwaar en Vollering nam de leiding zelfs even over, maar de regerend wereldkampioene herstelde zich en won alsnog. Na haar dubbelslag op de WK in Imola zette Van der Breggen zo haar succesvolle lijn voort.

In 2021, in haar afscheidsjaar als wielrenner, hoopt Van der Breggen de Waalse Pijl voor de zevende keer te winnen. Waarschijnlijk wordt die dan gewoon weer in april verreden, nadat de koers dit jaar werd uitgesteld door de coronacrisis.