Joop Zoetemelk is weer thuis na zijn ongeluk anderhalve week geleden in Frankrijk. De Tour de France-winnaar van 1980 heeft tijd nodig om verder te herstellen en is dankbaar voor alle steun.

"Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, maar alle blijken van medeleven hebben me heel goed gedaan", aldus de 73-jarige Zoetemelk woensdag in een verklaring, die is opgesteld omdat hij nog verzwakt is en te moe is om de pers te woord te staan.

Bij de aanrijding vorige week zondag met een personenauto in de omgeving van zijn Franse woonplaats Germigny l'Évêque brak Zoetemelk zijn linkerbovenarm en zijn rechterhand en liep hij verwondingen op aan beide benen. Hij werd per helikopter naar een ziekenhuis in Parijs vervoerd en daar geopereerd.

Afgelopen maandag, acht dagen na het ongeluk, mocht Zoetemelk het ziekenhuis verlaten, maar hij heeft nog veel last van de breuken en het andere letsel. In alle rust wil hij nu werken aan zijn herstel.

Het ongeluk gebeurde op de laatste dag van de Tour, met de traditionele sprint op de Champs-Élysées in Parijs. Zoetemelk is nog altijd de laatste Nederlander die de Tour de France won. In 1968 was Jan Janssen de enige andere Nederlander die de eindoverwinning pakte in de grootste wielerkoers ter wereld.