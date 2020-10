Bij wedstrijden in zowel de prof- als amateursport is de komende drie weken geen publiek welkom. Dat betekent onder meer dat de duels in het betaald voetbal voorlopig weer voor lege tribunes afgewerkt zullen worden.

Dat maakte premier Mark Rutte maandag bekend op een persconferentie waar strengere coronamaatregelen werden aangekondigd. De maatregelen gaan dinsdag om 18.00 uur in. Daarna wordt bekeken of ze resultaat hebben opgeleverd of verlengd zullen worden.

"Het betekent niet dat sector het slecht doet. We kunnen blijven sporten in teamverband maar het moet even zonder aanmoedigingen vanaf de zijlijn", legde Rutte uit. "Ook zonder biertje of warme chocomelk want ook de kantines gaan dicht."

Vorig seizoen werd de competitie in zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie voortijdig afgebroken. Met ingang van dit seizoen was er weer publiek welkom, al moesten toeschouwers wel op andere anderhalve meter van elkaar zitten, waardoor stadions maar deels gevuld waren. Daarnaast was zingen of roepen niet toegestaan.

Het niet mogen toelaten van supporters heeft een grote financiële impact. Clubs zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie veel inkomsten misgelopen en de KNVB sprak eerder al de vrees uit dat er ploegen kunnen omvallen. Voor amateurverenigingen heeft vooral het sluiten van sportkantines grote gevolgen.

Voor het Nederlands elftal betekenen de aangescherpte maatregelen dat de oefeninterland op 7 oktober tegen Mexico in een lege Johan Cruijff ArenA afgewerkt zal worden. De komende interlandperiode speelt Oranje verder alleen uitwedstrijden, bij Bosnië-Herzegovina en Italië. Wielerliefhebbers kunnen bij onder meer de BinckBankTour (29 september-3 oktober) en de Amstel Gold Race (10 oktober) niet bij de finish- of startlocatie staan.