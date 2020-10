Ronald Koeman is meer dan tevreden na zijn debuut als trainer van FC Barcelona. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zondag in Camp Nou probleemloos met 4-0 winnen van Villarreal, al beseft hij dat dat kwam door een flitsende eerste helft. Met het spel van Barcelona in de tweede helft was Koeman minder blij.

"Ik ben erg blij met het spel in de eerste helft, we domineerden. We speelden als team geweldig, met veel tempo en veroverde ballen, en onze aanvallen liepen uitstekend. Het was optimaal", aldus Koeman, die Barcelona alle goals voor rust zag maken.

Koeman zette Frenkie de Jong in de basis in Camp Nou. Hij liet ook de teruggekeerde Philippe Coutinho starten, maar de zeventienjarige Ansu Fati was de grote man in de eerste helft. De jonge Spaans international scoorde in de vijftiende (1-0) en negentiende minuut (2-0).

"Hij leverde een fantastische prestatie", vervolgde Koeman. "Het staat vast dat Ansu Fati een geweldige toekomst tegemoetgaat, maar hij moet ook nog wel wat dingen verbeteren. Zo ontbreekt het hem soms aan concentratie. Zijn twee doelpunten waren fantastisch, dat wil ik nog veel vaker zien."

'Het komt door vermoeidheid'

De andere treffers waren een benutte penalty van Lionel Messi en een eigen goal van Villarreal-verdediger Pau Torres. Na rust had Barcelona de score verder kunnen opvoeren, maar het spel was minder en bovendien had Villarreal-doelman Sergio Asenjo een aantal goede reddingen.

"In de tweede helft verloren we veel ballen en ging het tempo omlaag", zag Koeman. "Natuurlijk heeft dat te maken met vermoeidheid. Dat is normaal, dit is pas de eerste officiële wedstrijd van het seizoen."

"We moeten fysiek nog stappen zetten en ook de uitvoering kan nog beter, maar de spelers hebben vandaag laten zien dat ze in dit systeem prima uit de voeten kunnen."

De volgende competitiewedstrijd van Barcelona is donderdag. De ploeg van Koeman gaat dan om 21.30 uur op bezoek bij Celta de Vigo.