Ronald Koeman is zondagavond uitstekend begonnen aan zijn klus als trainer van FC Barcelona. De Spaanse topclub won de eerste competitiewedstrijd onder leiding van de Nederlander met liefst 4-0 van Villarreal.

Koeman zette Frenkie de Jong in de basis in Camp Nou. Hij liet ook de teruggekeerde Philippe Coutinho starten, maar de zeventienjarige Ansu Fati was de grote man in de eerste helft. De jonge Spaans international scoorde in de vijftiende (1-0) en negentiende minuut (2-0).

Ook Lionel Messi was trefzeker. De Argentijn, die de afgelopen dagen weer kritiek had op het bestuur van de club, benutte in de 35e minuut een strafschop (3-0) en door een eigen doelpunt van Villarreal-verdediger Pau Torres stond halverwege al de 4-0-eindstand op het scorebord.

Na rust was het spel van Barcelona minder, al kwam het ook door uitstekend werk van Villarreal-doelman Sergio Asenjo dat er niet meer goals vielen. Fati had de jongste speler ooit kunnen worden met een hattrick in La Liga, maar dat record bleef uit. Evenals Coutinho ging Fati na zeventig minuten naar de kant, terwijl Koeman aanwinst Miralem Pjanic en de zeventienjarige Pedri als invaller liet debuteren in La Liga.

Barcelona speelt donderdag weer

Het duel met Villarreal was de eerste officiële wedstrijd van Barcelona sinds de club 43 dagen geleden in de Champions League-kwartfinale tegen Bayern München (8-2) een van de pijnlijkste nederlagen uit de clubhistorie leed, met het ontslag van trainer Quique Setién tot gevolg.

Koeman lijkt er nu weer wat schwung in te hebben gebracht, al is de vraag welke spelers deze transferperiode, die volgende week sluit, nog worden gekocht en verkocht. De verwachting is dat de club spoedig Ajax-rechtsback Sergiño Dest zal presenteren.

De volgende competitiewedstrijd van Barcelona is donderdag. De ploeg van Koeman gaat dan om 21.30 uur op bezoek bij Celta de Vigo.

