Joop Zoetemelk mag maandag het ziekenhuis Parijs verlaten, zo meldt de NOS zondagavond. De Tour de France-winnaar van 1980 werd een week geleden aangereden tijdens een fietsritje en in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, heeft hij daarbij niet zijn been gebroken.

De 73-jarige Zoetemelk, die al jaren in Frankrijk woont, liep bij de aanrijding met een auto in de omgeving van Parijs wel breuken op in beide handen. Hij werd vorige week zondag, de laatste dag van de Tour, per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en werd daar geopereerd aan beide armen.

Kort na het ongeluk werd al bekend dat de oud-renner geen orgaanschade of een hoofdtrauma had opgelopen.

De wereldkampioen van 1985 is nog altijd de laatste Nederlander die de Tour de France won. In 1968 was Jan Janssen de enige andere Nederlander die de grootste wielerkoers ter wereld op zijn naam schreef.

Het ziekenhuis Henri Mondor waar Joop Zoetemelk verblijft. (Foto: ANP)