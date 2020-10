Bayern München-trainer Hansi Flick neemt zijn ploeg niet kwalijk dat de bizarre zegereeks ten einde is. De 'Rekordmeister' leed zondag in de Bundesliga-wedstrijd tegen Hoffenheim na 23 overwinningen op rij een nederlaag (4-1).

"Ik kan mijn ploeg niets verwijten. Ze hebben gevochten en alles gedaan wat ze konden", aldus Flick, al erkende hij wel dat Bayern niet goed speelde. "We waren aanvallend niet zo effectief als we gewend zijn en we gaven veel kansen weg."

De vorige keer dat Bayern puntenverlies leed was op 9 februari toen met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen RB Leipzig en de vorige nederlaag was op 7 december 2019 tegen Borussia Mönchengladbach (2-1). Flick baalt er wel van dat de reeks voorbij is.

"Maar we wisten dat dit een keer zou gebeuren. Het is zaak deze wedstrijd snel te vergeten, want het volgende belangrijke duel komt er snel aan."

'We krijgen geweldige kans op revanche'

Flick, die in november 2019 trainer werd van Bayern, doelt daarmee op de strijd om de Duitse Supercup woensdag in München tegen Borussia Dortmund. Het moet de vijfde prijs voor hem worden, nadat de club uit München de afgelopen maanden onder leiding van de 55-jarige Flick landskampioen werd, de DFB-Pokal pakte en de Champions League en de Europese Supercup won. "We krijgen woensdag een geweldige kans om revanche te nemen."

Bij Hoffenheim overheerst uiteraard trots na de historische overwinning op Bayern. "Dit is een speciaal moment en een bijzonder verhaal", zegt Alexander Rosen, technisch directeur van de club. "Vergeet niet dat we in februari nog met 6-0 verloren van Bayern. Dat maakt deze overwinning nog specialer."

Bayern heeft heeft het geluk dat titelrivaal Borussia Dortmund zaterdag al met 2-0 verloor met FC Augsburg, waardoor 'BVB' ook slechts drie punten heeft na twee speelronden. Hoffenheim en Augsburg gaan met zes punten aan de leiding in de Bundesliga.

