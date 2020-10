De bizarre zegereeks van Bayern München is ten einde. Na 23 overwinningen op rij in officiële wedstrijden verloor de ploeg van trainer Hansi Flick het Bundesliga-duel bij 1899 Hoffenheim zondag met 4-1.

De vorige keer dat Bayern puntenverlies leed was op 9 februari toen thuis met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen RB Leipzig. De 'Rekordmeister' was sindsdien ongenaakbaar en won de landstitel, de DFB-Pokal, de Champions League en afgelopen donderdag ook nog de Europese Super Cup.

De vorige nederlaag van Bayern was op 7 december toen Borussia Mönchengladbach met 2-1 te sterk was.

Vorige week pakte Bayern nog meteen de koppositie door het Bundesliga-seizoen te beginnen met een 8-0-overwinning op Schalke 04, maar die leiding is de landskampioen nu uiteraard kwijt. Hoffenheim en FC Augsburg, dat zaterdag Borussia Dortmund versloeg (2-0), staan wel op zes punten uit twee wedstrijden.

Zirkzee krijgt basisplaats van Flick

Tegen Hoffenheim leek het drukke programma Bayern op te breken. Robert Lewandowski en Leon Goretzka kregen in de PreZero Arena rust van Flick, die Joshua Zirkzee wel in de basis zette.

Na zestien minuten kwam Hoffenheim al op een 1-0-voorsprong. Ermin Bicakcic kopte een corner binnen en acht minuten later strafte Munas Dabbur balverlies van Benjamin Pavard af (2-0). Joshua Kimmich verkleinde de achterstand tot 2-1 door de bal via de onderkant van de lat binnen te schieten en dat was ook de ruststand.

In de hoop het historische puntenverlies te voorkomen bracht Flick alsnog Lewandowski en Goretzka en ging Zirkzee naar de kant. Dat had niet het gewenste effect. Sterker, via twee treffers van Andrej Kramaric liep Hoffenheim uit naar 4-1. De Kroaat scoorde in de 77e minuut en benutte in de extra tijd een strafschop, waardoor de zege nog sensationeler werd.

Overigens kan Bayern de kater van het verlies woensdag al wegspoelen, want dat speelt de ploeg van Flick in de Allianz Arena tegen Dortmund om de Duitse Supercup.

