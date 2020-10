FC Utrecht heeft zondag de eerste zege geboekt van dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer John van den Brom was thuis met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk. Later op de dag pakte FC Emmen, dat het laatste half uur met tien man op het veld stond, het eerste punt van de competitie met een 1-1-gelijkspel tegen Willem II.

Door een treffer van Mimoun Mahi leidde FC Utrecht halverwege met 1-0, waarna Vitalie Damascan in de zestigste minuut gelijkmaakte namens de bezoekers. Door goals van Gyrano Kerk en Sander van de Streek pakten de Utrechters alsnog drie punten.

Het duel met de Waalwijkers was pas de tweede wedstrijd van FC Utrecht dit seizoen, omdat het openingsduel met AZ werd uitgesteld. Vorige week speelden de 'Domstedelingen' met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo. RKC wacht na drie speelronden nog op het eerste punt.

Tegen laagvlieger RKC was het ambitieuze FC Utrecht aan zijn stand verplicht te winnen, maar het duurde tot de veertigste minuut voor het overwicht werd omgezet in een doelpunt. Django Warmerdam gaf laag voor en Mahi tikte de 1-0 op het scorebord in Stadion Galgenwaard.

In de 55e minuut was het weer raak, maar dan aan de andere kant. Damascan, die in de rust was ingevallen, schoot de gelijkmaker binnen en daarbij ging FC Utrecht-doelman Maarten Paes niet vrijuit. De Moldavische aanvaller, gehuurd van Torino, gaf zo zijn RKC-debuut kleur. Vorig seizoen kwam hij nog voor Fortuna Sittard uit.

Met de 1-1-stand moest FC Utrecht vrezen voor nieuw puntenverlies. Simon Gustafson zag zijn inzet gekeerd worden door RKC-keeper Kostas Lamprou en via RKC-verdediger Melle Meulensteun kwam de bal tegen de paal. Een kwartier voor tijd was het dan toch 2-1 via Kerk, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Cagliari.

In de 85e minuut werd het nog mooier voor de thuisploeg. Van de Streek kopte een corner binnen (3-1), waarmee de wedstrijd was beslist in Utrechts voordeel.

Vurnon Anita baalt, RKC is nog puntloos dit seizoen. (Foto: Pro Shots)

Tiental Emmen houdt stand tegen Willem II

Naast RKC hebben ADO Den Haag en Sparta nog altijd geen punt, terwijl FC Emmen nu wel van de hatelijke nul af is. Het gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Willem II zal de Drentse club goed doen, zeker omdat de ploeg van trainer Dick Lukkien met tien man standhield nadat Glenn Bijl na 58 minuten rood had gekregen. De Tilburgers staan met vier punten in de middenmoot.

Binnen het kwartier stond de einduitslag al op het scorebord aan de Oude Meerdijk. FC Emmen, dat voor het eerst met de veelbesproken sponsor Easy Toys op het shirt speelde, kwam via Michael de Leeuw op 1-0. De routinier tikte in de zesde minuut de rebound binnen, nadat Willem II-keeper Robbin Ruiter een inzet van Marko Kolar had gekeerd.

In de dertiende minuut was het weer gelijk en daar ging een schitterende aanval van Willem II aan vooraf. Bij een fraaie combinatie legde Vangelis Pavlidis de bal breed op Mike Trésor Ndayishimiye, die simpel binnentikte (1-1).

Na rust dacht FC Emmen een levensgrote kans te krijgen om op 2-1 te komen. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wees al naar de stip, maar na ingrijpen van de VAR kreeg de thuisploeg toch geen strafschop. Het bleek dat De Leeuw buitenspel had gestaan.

Na een uur spelen greep de VAR weer in en opnieuw in het nadeel van Emmen. Bijl bleek hands te hebben gemaakt bij een sliding, waarmee hij een gevaarlijke aanval verijdelde, en kreeg daarvoor rood. Met tien man had Emmen het zwaar in het laatste half uur, maar Willem II scoorde niet meer, waardoor het 1-1 bleef.

Vreugde bij FC Emmen na de 1-0 van Michael de Leeuw. (Foto: Pro Shots)