Ajax-trainer Erik ten Hag vindt het onterecht dat Edson Álvarez zaterdagavond rood kreeg in de thuiswedstrijd (2-1-winst) tegen Vitesse. De Mexicaan werd op slag van rust van het veld gestuurd in de Johan Cruijff ArenA, omdat hij op het been van Loïs Openda was gaan staan.

"Ik begreep er niets van toen het gebeurde", keek Ten Hag tegenover FOX Sports terug op het incident in de extra tijd van de eerste helft. "Hoezo was dit een rode kaart?"

De trainer zag vervolgens het moment terug en bleef bij het standpunt dat Álvarez geen rood had mogen krijgen. Terwijl Openda op de grond lag, stapte de middenvelder op diens been, maar volgens Ten Hag gebeurde dat niet met opzet.

"Het is een duel waarbij Álvarez voor de bal gaat. Dit is absoluut geen rode kaart, het heeft niets met gemeen spel te maken."

Het was al de tweede rode kaart van dit seizoen voor Ajax, nadat Nicolás Tagliafico in de eerste speelronde tegen Sparta werd weggestuurd. "Maar dat was ook geen rood. Zowel bij Nico als bij Edson was het belachelijk", zei Ten Hag.

Edson Álvarez verlaat het veld. (Foto: Pro Shots)

'Zege Ajax was dikverdiend'

Op het moment dat Álvarez rood kreeg, leidde Ajax met 1-0 tegen Vitesse. Ten Hag was uiteraard blij dat zijn ploeg vervolgens de drie punten binnensleepte, al vond hij dat ook terecht.

"Ik denk dat het dikverdiend was. We begonnen niet goed, Vitesse was moedig. Maar toen het een open wedstrijd werd, hadden wij de kwaliteiten om toe te slaan. Op de beginfase na was het uitstekend."

Door de overwinning is Ajax na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies en gaat het samen met sc Heerenveen aan kop in de Eredivisie. Als PSV zondag wint bij Heracles Almelo komt ook de Eindhovense club op negen punten.