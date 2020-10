Ajax heeft zaterdag een zwaarbevochten zege geboekt op Vitesse. Met tien man wonnen de Amsterdammers met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de ploeg van Erik ten Hag zonder puntenverlies blijft in de Eredivisie.

Vitesse kreeg voor rust veel kansen, maar het was Ajax dat via Quincy Promes op een 1-0-voorsprong kwam. Dat was ook de ruststand, maar er waren halverwege wel problemen voor de thuisploeg. Aan het einde van de eerste helft zag Edson Álvarez rood, omdat hij op het been van Loïs Openda ging staan.

In de tweede helft kwam Vitesse via Riechedly Bazoer op 1-1, maar een goal van Antony in de zeventigste minuut bezorgde de tien spelers van Ajax alsnog drie punten.

De 34-voudig landskampioen deelt de koppositie met sc Heerenveen, dat eerder op de avond met 1-0 won van VVV-Venlo. PSV, dat op bezoek gaat bij Heracles Almelo, kan zondag ook op negen punten uit drie duels komen.

Edson Álvarez kreeg de tweede rode kaart van Ajax dit seizoen. (Foto: Pro Shots)

Schuurs valt geblesseerd uit

Ten Hag kon tegen Vitesse niet beschikken over de geblesseerde Ryan Gravenberch, terwijl Sergiño Dest vanwege transferperikelen op de bank begon.

Mohammed Kudus stond weer op het middenveld en maakte een goede indruk, al was het Vitesse dat in de eerste helft veelvuldig gevaar stichtte. Oussama Tannane schoot naast en ook Openda kreeg de bal er niet in. In de 21e minuut was het aan de andere kant wel raak. Noussair Mazraoui kwam op en vond Promes, die de 1-0 binnenschoot.

Tegenvaller voor Ajax was dat Perr Schuurs even later geblesseerd naar de kant moest en op slag van rust waren de problemen voor de Amsterdamse club nog groter. Terwijl Openda op de grond lag, ging Álvarez op zijn been staan, met een rode kaart tot gevolg. Het moment ontging arbiter Pol van Boekel, maar na ingrijpen van de VAR werd de Mexicaan alsnog weggestuurd.

Vreugde bij Riechedly Bazoer na de 1-1. (Foto: Pro Shots)

Ekkelenkamp raakt twee keer de paal

De rode kaart deed Ten Hag besluiten in te grijpen. Hij bracht middenvelder Jürgen Ekkelenkamp voor spits Zakaria Labyad en prompt was Ekkelenkamp in het begin van de tweede helft dicht bij de 2-0. Na een steekpass van Antony passeerde hij Vitesse-doelman Remko Pasveer, maar daarna was de hoek moeilijk. De inzet van de invaller raakte beide palen en ging er zo wonderbaarlijk genoeg niet in.

Ook Antony miste nog een kans, maar vervolgens had Ajax het moeilijk met een man minder en Vitesse maakte gelijk. In de 56e minuut kwam de bal in een klutssituatie voor de voeten van Bazoer, die zijn vroegere club pijn deed met een hard schot in de kruising (1-1).

De situatie had nog erger kunnen worden voor Ajax, want de thuisploeg zwijnde een paar minuten later bij een schot van Eli Dasa. De mee opgekomen rechtsback was het eindstation van een fraaie aanval, maar zijn schot kwam op de paal.

Twintig minuten voor tijd was het aan de andere kant wel raak. Na een passje van Kudus schoot Antony de bal laag in de verre hoek (2-1).

Het bleek een belangrijke treffer voor Ajax, dat via Promes daarna nog een goede mogelijkheid onbenut liet. In de slotfase hield Ajax vervolgens stand, waarna de ruim twaalfduizend Ajax-supporters in de ArenA opgelucht ademhaalden.

Antony en Mohammed Kudus vieren de tweede Ajax-goal. (Foto: Pro Shots)

