Frans Derks is vrijdag overleden in zijn woonplaats Breda. De markante oud-scheidsrechter, die van 1956 tot 1978 in de Eredivisie floot, is 89 jaar geworden.

Derks is na een kort ziekbed overleden, vertelt een neef van de voormalig arbiter vrijdag tegen Omroep Brabant.

Vorig jaar was Derks nog te gast bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door, omdat er een aflevering van Andere Tijden Sport over hem was gemaakt onder de titel "Het broekje past nog". Derks was een opvallende verschijning omdat hij steevast floot in een kort en strak broekje.

Derks stond er ook om bekend dat hij vrijwel nooit een kaart trok. In al zijn wedstrijden in de Eredivisie gaf hij maar veertien keer geel en twee keer rood. Liever waarschuwde hij spelers verbaal, hetgeen hem zeer populair maakte onder voetballers in de jaren zeventig. Naar eigen zeggen liet hij zijn kaarten zelfs geregeld in de kleedkamer achter.

Derks floot tot op hoge leeftijd

Na zijn scheidsrechterscarrière in het betaalde voetbal was Derks van 1978 tot 1994 voorzitter van volleybalvereniging BREVOK uit Breda en daarna was hij tot 2003 de preses van FC Dordrecht.

Ook was hij voorzitter van de Coöperatie Eerste Divisie en hij bracht in de jaren zeventig enkele muzieksingles uit, waaronder het carnavalslied Ik ben ik, jij bent jij met Willem van Hanegem in 1974. In 2009 werd Derks koninklijk onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor het voetbal en zijn maatschappelijke inzet.

Tot in de laatste jaren van zijn leven bleef Derksen actief als scheidsrechter, al was het dan vooral bij speciale vriendschappelijke wedstrijden op een lager niveau.