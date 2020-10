Tom Dumoulin is er vrijdag niet in geslaagd een medaille te pakken op de tijdrit bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Imola. De Nederlander, die in de laatste kilometers bijna onderuitging en zo tijd verloor, werd tiende, terwijl de Italiaan Filippo Ganna goud veroverde.

De 24-jarige Ganna is de eerste Italiaan die wereldkampioen tijdrijden wordt sinds het evenement in 1994 voor het eerst werd gehouden. Wout van Aert, de Belg van Jumbo-Visma, pakte zilver en het brons ging naar de Zwitser Stefan Küng.

De 29-jarige Dumoulin hoopte wel op een medaille, maar hij was op het 31,7 kilometer lange circuit 1 minuut en 14 seconden langzamer dan Ganna, die een tijd noteerde van 35.54,10. De renner van INEOS Grenadiers was duidelijk sneller dan Van Aert, die 26 seconden moest toegeven op de winnaar, en Küng, die bijna een halve minuut langzamer was.

De Australiër Rohan Dennis, de wereldkampioen van 2018 en 2019, kwam niet verder dan de vijfde plaats, vlak achter de Brit Geraint Thomas.

Dumoulin rijdt zondag ook de wegwedstrijd van de WK, waarin in totaal acht Nederlandse mannen van start gaan. Het parcours is 258,2 kilometer lang. Zaterdag is de wegwedstrijd voor vrouwen over 144 kilometer, met Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen als topfavorieten. Van der Breggen pakte donderdag al goud bij tijdrit en het brons was voor Ellen van Dijk.

Top 10 WK tijdrijden 1. Filippo Ganna (Italië) 35.54,10

2. Wout van Aert (België) +26,72

3. Stefan Küng (Zwitserland) +29,80

4. Geraint Thomas (Groot-Brittannië) +37,02

5. Rohan Dennis (Australië) +39,76

6. Kasper Asgreen (Denemarken) +47,13

7. Rémi Cavagna (Frankrijk) +48,35

8. Victor Campenaerts (België) + 52,81

9. Alex Dowsett (Groot-Brittannië) +1.06,38

10. Tom Dumoulin (Nederland) +1.14,06

Van Emden eindigt als 21e

Dumoulin blijft door zijn tiende plaats in Imola op drie WK-medailles staan, na zijn wereldtitel tijdrijden in 2017, zilver in 2018 en brons in 2014. Na afloop zei hij dat hij al snel voelde dat er dit keer geen medaille in zat.

Op het moment dat hij het Formule 1-circuit van Imola opreed - op een paar kilometer van de meet - leek het er zelfs op dat het helemaal fout zou gaan voor de Limburger. Hij hield net de bocht en voorkwam zo dat hij de hekken inreed, maar verloor wel nog meer tijd. Jos van Emden, de andere Nederlandse troef in de tijdrit, eindigde als 21e.

Ondertussen was Ganna oppermachtig. De specialist, die vorig jaar derde werd op de WK in Harrogate, was op het eerste stuk al 45 seconden sneller dan Dumoulin en ook de rest van de concurrentie kwam niet in zijn buurt. Overigens werd Ganna al vier keer wereldkampioen, maar dat was op de baan bij de individuele achtervolging.

Met Van Aert was het zilver ook voor een renner die op meerdere onderdelen tot topprestaties in staat is. De drievoudig wereldkampioen veldrijden won dit jaar ook al de Strade Bianche, Milaan-San Remo en twee etappes in de Tour de France. Zondag in de wegwedstrijd in Imola hoopt Van Aert nog een WK-medaille te pakken.

