Zlatan Ibrahimovic is positief getest op het coronavirus, zo meldt zijn club AC Milan donderdag. De Zweedse spits mist daardoor in ieder geval donderdagavond het duel met FK Bodø/Glimt in de voorronde van de Europa League.

De 38-jarige Ibrahimovic, die thuis in quarantaine verblijft, is niet de eerste speler die bij Milan wegvalt door het coronavirus.

Woensdag werd al bekend dat verdediger Léo Duarte positief is getest, waardoor ook hij het Europese duel met de Noorse club in San Siro mist. Alle andere spelers en stafleden testten donderdag negatief.

Het is niet bekend hoelang Milan niet kan beschikken over Ibrahimovic. De ervaren aanvaller scoorde maandag nog twee keer in de met 2-0 gewonnen Serie A-wedstrijd tegen Bologna.

Milan tegen FK Bodø/Glimt begint donderdag om 20.30 uur in San Siro. De winnaar gaat door naar de play-offs om een plek in de Europa League-groepsfase, die volgende week op de planning staan. Zondag speelt Milan in de Serie A uit tegen Crotone.