Max Verstappen heeft zin in de Grand Prix van Rusland komend weekend, al is het volgens hem wel goed dat er even geen race is geweest. De coureur van Red Bull Racing, die bij de laatste twee Grands Prix de finish niet haalde, denkt dat de raceloze periode het team goed heeft gedaan.

"Ik denk dat het voor iedereen in het Red Bull-team goed was om een weekend vrij te hebben, maar ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen, vooral omdat ik in Mugello geen raceronde heb afgelegd", aldus Verstappen dinsdag op zijn website.

De 22-jarige Nederlander bleef drie weken geleden tijdens de race op Monza in de pit staan en de week daarop kampte hij voor de start op Mugello al met motorproblemen, waarna hij crashte in de eerste ronde.

"Het is natuurlijk niet fijn om een raceweekend zo af te sluiten, vooral omdat ik denk dat we een goede kans hadden op meer dan gewoon het podium, maar dat moeten we achter ons laten. We hebben de problemen natuurlijk als team besproken en iedereen werkt in dezelfde richting en probeert te strijden voor elke kans in elke race die we krijgen."

'Het is geen favoriet circuit van ons'

Verstappen beseft wel dat hij komend weekend in Rusland weinig kans zal hebben op winst. Sinds zijn Formule 1-debuut in 2015 haalde hij nooit het podium op het Sochi Autodrom en zijn beste prestatie was de vierde plaats in 2019.

"Het is geen favoriet circuit van ons, met de lange rechte stukken. De baan is best uniek, want de meeste bochten zijn 90 graden, wat we niet vaak zien. We moeten er dus voor zorgen dat de afstelling precies klopt. Het is ook niet de gemakkelijkste baan om op in te halen, maar hopelijk hoef ik dit weekend niet veel inhaalacties te maken."

Mede door de uitvalbeurten van Verstappen zit er geen spanning meer in de strijd om de wereldtitel. De Limburger staat met 110 punten derde op ruime achterstand van Lewis Hamilton, die met 190 punten aan kop gaat in de WK stand. De Brit van Mercedes gaat in Rusland voor zijn 91e GP-zege en daarmee zou hij Michael Schumacher evenaren.