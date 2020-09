Zlatan Ibrahimovic is uiteraard vol zelfvertrouwen na zijn twee goals maandag tegen Bologna (2-0), maar op gevatte manier maakte de spits van AC Milan duidelijk dat het nog beter had gekund.

"Als ik 20 jaar geweest, had ik er nog twee gemaakt", aldus Ibrahimovic, die op 3 oktober zijn 39e verjaardag viert, tegen Sky Sports. De Zweed vergeleek zichzelf vervolgens - zoals hij vaker doet - met het filmpersonage Benjamin Button. "Net als hij ben ik oud geboren en sterf ik jong."

Ibrahimovic scoorde in de eerste Serie A-wedstrijd van AC Milan dit seizoen voor rust met een kopbal en benutte in de tweede helft een strafschop. Ondanks zijn vergelijking met Benjamin Button benadrukte hij na afloop in San Siro dat er niet te veel over zijn leeftijd gepraat moet worden.

"Het moet niet over mijn leeftijd gaan, want ik wil dat iedereen op dezelfde manier beoordeeld wordt. Tegen Bologna werkte ik net zo hard als de jonkies."

Een kenmerkende actie van Zlatan Ibrahimovic tegen Bologna. (Foto: Pro Shots)

'We zitten nog niet op 100 procent'

Vorige week was Ibrahimovic ook al trefzeker tegen het Ierse Shamrock Rovers in de voorronde van de Europa League. AC Milan won toen eveneens met 2-0, waardoor de club een redelijke seizoensstart kent. Vorig jaar eindigde de achttienvoudig landskampioen als zesde in de Serie A.

"Het doel is om het dit seizoen beter te doen", zei Ibrahimovic over de ambitie van de ploeg. "En dat kan zeker. Het was een prima wedstrijd tegen Bologna, maar we zitten nog niet op 100 procent."

De volgende wedstrijd van AC Milan en Ibrahimovic is donderdag. De club uit Milaan speelt dan in de derde voorronde van de Europa League thuis tegen FK Bodø/Glimt.

