Mark Rutte betreurt zijn uitspraak van maandag dat juichende voetbalfans "hun bek moeten houden". "Het woord was niet zo fraai, maar ik sta wel achter de boodschap", aldus de premier maandagmiddag tegen RTL Nieuws.

Rutte heeft zich flink geërgerd aan de voetbalfans die afgelopen weekend in de Eredivisie liederen zongen, uitbundig juichten en onderling geen 1,5 meter afstand hielden in de stadions. De premier kan niet begrijpen dat supporters zich niet aan de coronaregels houden.

"Dit moet je gewoon niet doen. Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle", zei Rutte maandag tegen RTL Nieuws. "Gewoon je bek houden als je er zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen."

Later op maandag gaf Rutte toe dat hij het anders had moeten zeggen. "Ik zag het woord terug en dacht: dat is niet zo netjes. Je moet niet schelden." Hij erkende wel dat zijn woorden uit zijn tenen kwamen.

Spijt heeft Rutte echter niet. "De boodschap is hetzelfde: hou je mond. Niet schreeuwen, niet lawaai maken in het stadion."

Niet uitbundig juichen

Volgens het coronaprotocol van de KNVB mogen supporters in het stadion geen liederen zingen en niet uitbundig juichen. De voetbalbond hoopt zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Toch houden veel supporters zich niet aan de veelbesproken regels. Zo was er zondag op sociale media veel te doen om de fans van Feyenoord, die in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) in De Kuip duidelijk hoorbaar waren.

Bovendien namen niet alle dertienduizend toeschouwers de anderhalvemeterregel in acht.

Niet alle Feyenoord-fans in De Kuip hielden zich aan de anderhalvemeterregel. (Foto: Pro Shots)