AZ begint zaterdag met Pantelis Hatzidiakos en Timo Letschert in de basis aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De Griekse verdediger keert na een jaar blessureleed terug en Letschert, die overkwam van Hamburger SV, maakt zijn debuut voor de Alkmaarders.

Ron Vlaar, Oussama Idrissi en Jordy Clasie ontbreken in de selectie van AZ, dat dinsdag door Dynamo Kiev (2-0) werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. De 27-jarige Letschert vervangt Vlaar centraal achterin en Hatzidiakos neemt de plek in van Teun Koopmeiners, die doorschuift naar het middenveld.

In de voorhoede van AZ starten met Calvin Stengs en Myron Boadu de bekende namen. Albert Gudmundsson completeert de aanval, waarin Idrissi ontbreekt.

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint zaterdag om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het is de eerste Eredivisie-wedstrijd van AZ dit seizoen, nadat het duel met FC Utrecht vorige week werd uitgesteld. PEC begon met een 0-2-nederlaag tegen Feyenoord.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Gudmundsson.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Huiberts, Lam, Drost, Leemans; Ghoochannejhad, Van Duinen.