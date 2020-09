Kiki Bertens speelt komende week toch een WTA-toernooi richting Roland Garros. De Nederlandse heeft een wildcard gekregen voor het graveltoernooi van Straatsburg, zo bevestigt haar coach Elise Tamaëla aan NU.nl.

Bertens speelde donderdag in Rome haar eerste WTA-toernooi in zeven maanden. Daarin werd ze meteen uitgeschakeld door de Sloveense Polona Hercog. Dat zou haar enige partij zijn richting Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat zondag 27 september begint. Door de wildcard kan ze in Straatsburg alsnog meer wedstrijdritme opdoen.

Het toernooi van Straatsburg begint zondag. Op de deelnemerslijst staan wereldtoppers als de mondiale nummer vier Karolína Plísková uit Tsjechië en de Belarussische Aryna Sabalenka, die twaalfde staat.

De 28-jarige Bertens is de nummer acht van de wereldranglijst. Het is nog niet bekend wie haar tegenstander is in de eerste ronde in de Franse stad.

Kiki Bertens werd donderdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Rome uitgeschakeld door de Sloveense Polona Hercog. (Foto: Getty Images)

'We moeten reëel blijven'

Na Bertens' uitschakeling donderdag in Rome benadrukte Tamaëla al dat haar pupil wedstrijdritme mist. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Bertens in de tweede ronde opgaf, lijkt ze ook nu geen kanshebber voor de eindzege op Roland Garros.

"Ik snap dat mensen blij zijn dat er weer tennis op televisie is en dat ze verwachtingen hebben als Kiki op het gravel staat, maar we moeten reëel blijven", aldus Tamaëla vrijdag tegen NU.nl.

"Voor Roland Garros is het nu niet realistisch om te denken dat ze een van de favorieten is. Hopelijk kan ze wel in het toernooi groeien en wie weet wat er dan kan gebeuren."