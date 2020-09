Michel Butter zet na de halve marathon van Egmond in januari een punt achter zijn carrière. De tweevoudig Nederlands kampioen heeft er moeite mee dat zijn ambities niet langer aansluiten bij zijn niveau, zegt hij zaterdag in het Noord-Hollands Dagblad.

"Topsport luistert nauw, vergt volledige toewijding en vastberadenheid. Dat compromisloze kon ik niet meer opbrengen, omdat het niveau niet langer aansloot bij de ambitie. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf en zeggen: ik stop ermee", aldus de Beverwijker.

De 34-jarige Butter hoopte de Olympische Spelen van Tokio nog te halen. In april wilde hij bij de marathon van Rotterdam de olympische limiet lopen, maar dat ging door de coronacrisis niet door.

"Ik gaf mezelf een goede kans om de Spelen te halen. De aanloop verliep naar wens. Ik was fit en voelde me mentaal weerbaar. De afgelasting van de marathon van Rotterdam vertroebelde daarentegen het perspectief, vormde een kantelpunt", vervolgt Butter, die door de coronacrisis inkomsten uit de sport zag wegvallen en een bedrijf opzette. "Ik merkte dat die nieuwe uitdaging mij energie gaf, hetgeen me aan het denken zette."

Butter denkt niet dat hij nog bijna een jaar een olympisch programma kan draaien, ook omdat zijn lichaam "strammer" wordt. "Het is goed zo. Het was geen worsteling de knoop door te hakken."

De Noord-Hollander zwaait af met de Nederlandse marathontitels van 2011 en 2018 achter zijn naam. In totaal pakte hij dertien nationale titels op de weg, de baan en cross. Ook werd hij op de 10 kilometer Europees kampioen onder 23. Zijn persoonlijk record op de marathon is 2.09,58, gelopen in 2012.

In 2018 werd Michel Butter voor de tweede keer Nederlands kampioen. (Foto: Pro Shots)