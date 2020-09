Trainer Hansi Flick is blij dat Bayern München vrijdag tegen Schalke 04 meteen heeft laten zien dat het niveau van zijn ploeg opnieuw enorm hoog is. De 'Rekordmeister' won bij de Bundesliga-start met maar liefst 8-0 in de Allianz Arena.

"Voor de wedstrijd hebben we tegen elkaar gezegd dat we een signaal wilden afgeven voor dit seizoen. En dat hebben we gedaan. Het zelfvertrouwen is groot", aldus Flick, die vorig seizoen de 'treble' won met Bayern. "Het is duidelijk dat de lat weer hoog ligt."

Nog geen maand na de gewonnen Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (1-0) liet Bayern, mede door een hattrick van Serge Gnabry, weinig heel van Schalke 04. Ook Leroy Sané, die is overgekomen van Manchester City, was trefzeker en gaf zijn debuut voor Bayern zo extra glans.

De 24-jarige Sané zei kort na de monsterzege dat hij zich meteen op zijn plek voelt in München. "Ik ben blij dat ik eindelijk met de jongens heb kunnen spelen", aldus de Duits international. "Na alle prijzen van vorig seizoen zijn ze nog steeds hongerig."

Hansi Flick kreeg vrijdag de prijs voor trainer van het jaar in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

'Het was een armoedige prestatie'

Komende donderdag lonkt al de volgende prijs voor Bayern, want dan is Europa League-winnaar Sevilla in de Puskás Aréna in Boedapest de tegenstander in de strijd om de Europese supercup. Daarna wacht de dertigvoudig landskampioen op 30 september ook nog de wedstrijd om de Duitse supercup tegen Borussia Dortmund.

Voor Schalke 04 kan het weleens een vervelend jaar worden, nadat de club uit Gelsenkirchen vorig seizoen al teleurstellend twaalfde werd. "We moeten onze wonden likken. Het was een armoedige prestatie", zei trainer David Wagner na de vernedering door Bayern.

"Maar ja, Bayern steekt nou eenmaal in een fantastische vorm. Ik denk dat ze op dit moment het beste team ter wereld hebben."

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga