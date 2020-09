Ellen van Dijk vervangt Annemiek van Vleuten donderdag in de tijdrit bij de WK op de weg in Imola, zo meldt de KNWU zaterdag. De bond schrijft niets over een eventuele vervanger tijdens de wegwedstrijd voor Van Vleuten, die haar pols brak tijdens de Giro Rosa.

De 37-jarige Van Vleuten behoorde zowel in de tijdrit als in de wegwedstrijd tot de topfavorieten, maar door haar val donderdag is alles veranderd.

"Ik verwacht dat het vrijwel een onmogelijk verhaal gaat zijn, ik ga ervan uit dat het geen optie is", zei ze over haar kansen op deelname aan de WK. Vorig jaar pakte ze in het Britse Yorkshire op fraaie wijze haar eerste wereldtitel op de weg.

Eerder deze week maakte bondscoach Loes Gunnewijk haar achtkoppige WK-selectie bekend, waarvan twee vrouwen ook in de tijdrit van start mogen gaan. Anna van der Breggen is de andere Nederlandse troef in de chronorace. Met Van Dijk heeft Nederland een ervaren vervanger voor Van Vleuten. In 2013 werd ze al wereldkampioen tijdrijden en ze veroverde ook al zilver (2016) en brons (2018).

Een dolgelukkige Ellen van Dijk na haar wereldtitel tijdrijden in 2013. (Foto: Pro Shots)

Dumoulin en Van Emden rijden bij de mannen

De tijdrit op de WK heeft zowel bij de vrouwen als bij de mannen een lengte van 32 kilometer en finisht op het Formule 1-circuit van Imola. Bij de mannen gaan Tom Dumoulin en Jos van Emden namens Nederland van start.

Het is voor het eerst sinds 2013, toen Rui Costa in Florence de regenboogtrui veroverde, dat de WK Italië aandoen. In de regio Emilia-Romagna worden bij de wegwedstrijd, die ook finisht op het circuit van Imola, rondes gereden van 28,8 kilometer.

De totale lengte van de vrouwenwedstrijd is 144 kilometer. De mannen moeten 259 kilometer afleggen.