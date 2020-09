FC Groningen heeft zich zaterdag versterkt met Miguel Ángel Leal. De Spaanse vleugelverdediger wordt voor een seizoen gehuurd van Villarreal met een optie tot koop.

De 23-jarige Leal stond bij de La Liga-club op een zijspoor. Vorig seizoen speelde hij zijn competitiewedstrijden in het tweede elftal. Alleen in de Copa del Rey kwam hij een keer in actie in de hoofdmacht. Eerder werd hij uitgeleend aan Real Murcia, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. Het contract van Leal bij Villarreal loopt medio 2021 af.

Leal kan achterin zowel op rechts als op links op de vleugel spelen. Op die posities kan trainer Danny Buijs ook wel wat versterking gebruiken, na het vertrek van Deyovaisio Zeefuik naar Hertha BSC, Amir Absalem (Roda JC) en Django Warmerdam (FC Utrecht).

Leal omschrijft zichzelf als een "snelle en krachtige" speler. "Een back die verdedigend zijn mannetje staat en ook aanvallend een bijdrage levert", zegt hij op de website van FC Groningen.

'Hij past in onze speelstijl'

FC Groningen had Leal al lange tijd op de wensenlijst staan. "Wij hebben hem vorig seizoen meerdere malen live aan het werk gezien en zijn al in november vorig jaar met hem in gesprek gegaan", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

De speler koos toen voor een langer verblijf bij Villarreal, maar Fledderus is blij dat hij nu alsnog binnen is. De directeur denkt dat Leal het uitstekend gaat doen in het Hitachi Capital Mobility Stadion. "Miguel is een snelle verdediger en een echte mannetjesputter. Hij past met zijn dynamiek uitstekend binnen onze speelstijl."

De eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd van FC Groningen is zondag om 12.15 uur. De ploeg van Buijs speelt dan uit tegen ADO Den Haag.