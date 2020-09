Annemiek van Vleuten lijkt zich erbij neer te leggen dat ze volgende week haar titel niet kan verdedigen bij de WK in het het Italiaanse Emilia-Romagna. De Nederlandse ging donderdag onderuit in de zesde etappe van de Giro Rosa en brak haar pols.

"De mentale pijn is erger dan de fysieke. Ik wide zo graag daar mijn trui verdedigen. Dat je in je allerbeste doen ooit niet op het WK kan gaan rijden, is wat nu echt heel veel pijn doet", zei de 37-jarige Van Vleuten donderdagavond bij de NOS.

De regerend wereldkampioen is al weken in bloedvorm en dat toonde ze de afgelopen dagen in de Giro Rosa opnieuw. Ze ging aan de leiding in het algemeen klassement, maar door haar val in de laatste kilometers in de rit naar Maddaloni is alles nu anders. Van Vleuten, die bij haar val ook verwondingen aan haar kin opliep, kwam nog wel over de finish, waarna ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar werd bevestigd dat haar pols gebroken is.

"Dit is waardeloos, helemaal als je in topvorm bent en met een WK-parcours dat je op het lijf geschreven is", baalde Van Vleuten. "Maar ik heb geen fout gemaakt, als ik mezelf iets kwalijk kon nemen, zat ik hier meer teleurgesteld. Het is supershit, maar part of the job."

Van Vleuten had al contact met arts Dumoulin

Van Vleuten zou op de WK zowel de tijdrit op donderdag als ook de wegrace op zaterdag rijden. Het wordt voor het eerst sinds 2015 dat ze niet kan strijden om de medailles, al sluit ze niet helemaal uit dat ze toch nog aan de start staat in Italië. "Ik verwacht dat het vrijwel een onmogelijk verhaal gaat zijn, ik ga ervan uit dat het geen optie is."

Ze heeft al contact gehad met de arts die Tom Dumoulin hielp na zijn polsbreuk in de Tour de France van 2016. Enkele weken later won de Limburger zilver in de olympische tijdrit op de Spelen in Rio de Janeiro.

"Die arts zei: er is misschien nog wel iets mogelijk. Maar goed, dat was voordat hij de foto's zag. Ik ga er morgen heen en ga me goed laten informeren en onderzoeken."

Het is voor het eerst sinds 2013, toen Rui Costa in Florence de regenboogtrui veroverde, dat de WK Italië aandoet. In Emilia-Romagna worden rondes gereden van 28,8 kilometer. De totale lengte van de vrouwenwedstrijd is 144 kilometer en de mannen moeten 259 kilometer afleggen.