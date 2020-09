Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser hebben donderdagavond voor een unieke prestatie gezorgd bij de Diamond League in Rome. Voor het eerst in de historie van de lucratieve wedstrijdenreeks waren er drie Nederlandse zeges.

De twintigjarige Bol, die al maanden in bloedvorm is, maakte haar favorietenrol op de 400 meter horden waar. Ze won in een tijd van 53,90 en dat was maar net iets langzamer dan haar Nederlands record (53,79). Vorige maand was Bol ook al de snelste bij de Diamond League in Stockholm.

De zege van Lieke Klaver was wel een verrassing. Ze liep op de 400 meter een tijd van 50,98 en verbeterde zo haar persoonlijk record, dat stond op 51,39. Het was de eerste zege ooit in de Diamond League van de 22-jarige Klaver. Het Nederlands record op de 400 meter (50,77) is sinds 2018 in handen van Lisanne de Witte, die momenteel geblesseerd is.

Visser won de 100 meter horden in 12,72 en bleef daarmee een tiende boven haar persoonlijk record. De 25-jarige Noord-Hollandse steekt de laatste weken in de goede vorm. Visser, nummer zes van de WK 2019 in Doha, noteerde vorige maand met 12,68 al de beste jaartijd.

Wereldrecord polsstokhoogspringen voor Duplantis

Bij de mannen werd Jochem Dobber knap vierde op de 400 meter met een tijd van 45,64. De Italiaan Edoardo Scotti was met 45,21 de snelste.

Vanuit internationaal oogpunt was het wereldrecord polsstokhoogspringen van Armand Duplantis het hoogtepunt. De Zweed kwam tot een hoogte van 6,15 meter en dat was een centimeter hoger dan het wereldrecord outdoor van de legendarische Oekraïner Sergey Bubka uit 1994.

De twintigjarige Duplantis had indoor al het wereldrecord achter zijn naam staan. Vorig jaar kwam hij in Glasgow tot een hoogte van 6,18 meter.

Armand Duplantis met zijn wereldrecord. (Foto: Pro Shots)