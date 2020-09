Dafne Schippers heeft zondag ook de 100 meter gewonnen bij wedstrijden in de Continental Tour in Berlijn. De Nederlandse zegevierde vorige week ook al in het Poolse Chorzow, maar ze was in de Duitse hoofdstad sneller. Irene van der Reijken verbeterde het Nederlands record op de 3.000 meter steeplechase.

In Polen noteerde Schippers een tijd van 11,29 en boekte zo haar eerste overwinning van het seizoen. In Berlijn klokte de 28-jarige Utrechtse 11,26 en troefde daarmee Marie-Josée Ta Lou af. De Ivoriaanse was vorig jaar nog derde op de WK in Doha. Marije van Hunenstijn werd zevende in 11,56.

Met haar tweede zege in Continental Tour - het niveau onder de Diamond League - heeft Schippers de stijgende lijn weer te pakken, nadat ze gehinderd werd door een pijnlijke rug. Vanwege die rugproblemen liet ze vorige maand de finale van de 100 meter bij de NK in Utrecht schieten.

Voor Van der Reijken werd het door haar Nederlands record een bijzondere dag in Berijn. Ze liep op de 3.000 meter steeplechase een tijd van 9.34,80 en dat was meer dan drie seconden sneller dan de toptijd van Miranda Boonstra (9.38,40) uit 2009.

Het persoonlijk record van de 25-jarige Van der Reijken was 9.43,76. Ze werd zesde in Berlijn.

Dafne Schippers tijdens haar winnende race in Berlijn. (Foto: Pro Shots)