Vitesse is het Eredivisie-seizoen zondag begonnen met een kleine zege op RKC Waalwijk. De Arnhemmers wonnen bij het competitiedebuut van trainer Thomas Letsch met 0-1 in het Mandemakers Stadion.

Oussama Darfalou maakte vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd, waardoor Vitesse behoort tot de acht ploegen die op drie punten staan. Ook VVV-Venlo, PSV, FC Twente, Feyenoord, Heracles Almelo, Ajax en sc Heerenveen begonnen met een zege, terwijl geen enkele wedstrijd in een gelijkspel eindigde.

In een speciaal 'bedankshirt', met de tekst 'Bedankt!, samen tegen corona', was Vitesse in de eerste helft sterker dan RKC, dat weinig kansen creëerde. De Arnhemmers kregen voor rust wel veel mogelijkheden. Een kopbal van Darfalou werd van de lijn gehaald door de Waalwijkse aanwinst Vurnon Anita, die na een jaar terug is in de Eredivisie. Ook Oussama Tannane en Loïs Openda zogden namens Vitesse voor gevaar.

Kolderiek was dat op het moment dat RKC een keer dreigend was een van de sproeiers aanging, waardoor het spel moest worden stilgelegd.

De treffer van Oussama Darfalou in beeld. (Foto: Pro Shots)

Vitesse minder sterk in tweede helft

Door de gemiste kansen leek 0-0 de ruststand te worden, maar in de tweede minuut van de blessuretijd was het alsnog raak voor Vitesse. Op aangeven van Matús Bero stiftte Darfalou raak. Keeper Kostas Lamprou, die de voorkeur kreeg boven Etienne Vaessen, was kansloos.

Vlak na rust was er eindelijk een goede kans voor RKC. Saïd Bakari schoot voorlangs, terwijl Finn Stokkers bij de tweede paal net tekortkwam om binnen te tikken. Even later vroeg RKC-invaller Sylla Sow tevergeefs om een strafschop.

Vitesse stelde daar nog maar weinig tegenover en dat kwam de ploeg van Letsch nog bijna duur te staan. Het slotoffensief van RKC leverde, mede door een goede redding van keeper Remko Pasveer, niets op, waardoor het 0-1 bleef.

