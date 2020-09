Tadej Pogacar heeft zondag zijn tweede etappezege in de Tour de France geboekt. De Sloveen klopte geletruidrager Primoz Roglic in de laatste meters van de loodzware bergrit, terwijl Egan Bernal op grote achterstand reed. De Colombiaanse titelverdediger is daardoor kansloos voor de eindzege.

Bernal kwam na 175 kilometer op liefst 7.22 van Pogacar over de finish op de Grand Colombier. De Colombiaan van INEOS was de nummer drie van het algemeen klassement, maar is nu uit de top tien geduikeld.

Pogacar blijft de nummer twee. Zijn etappezege bracht hem dankzij bonificaties vier tellen dichter bij Jumbo-Visma-kopman Roglic, die nu een voorsprong van veertig seconden heeft op zijn landgenoot van UAE Team Emirates. Richie Porte werd derde, op vijf seconden van Pogacar en Roglic.

Het was een uitstekende dag voor Jumbo-Visma, dat domineerde op de slotklim. Met de Amerikaan Sepp Kuss, die zesde werd, had de Nederlandse formatie nog een tweede renner in de top tien. Tom Dumoulin werd twaalfde op 34 seconden van Pogacar. De Limburger is gestegen naar de tiende plaats, op 5.12 van Roglic, en is daarmee de beste Nederlander in het algemeen klassement.

Maandag is een rustdag in de Tour, die dinsdag verdergaat met opnieuw een bergetappe. Het peloton moet in de zestiende rit 164 kilometer afleggen van La Tour-du-Pin naar Villard-de-Lans. Daarna wachten nog twee bergetappes in de Alpen. De voorlaatste Tour-etappe is zaterdag een tijdrit.

Van Aert maakt sterke indruk

De rit van zondag, de laatste etappe door de Jura, kende een lange aanloop. Na 100 kilometer begon pas de eerste van in totaal drie klimmen, waarvan de laatste het zwaarst was. 30 kilometer na de start in Lyon kregen acht vluchters de ruimte, maar daar zaten geen klassementsrenners bij. De kopgroep met renners als Pierre Rolland, Matteo Trentin, Michael Gogl en Simon Geschke pakte op de vlakke kilometers een voorsprong van meer dan vier minuten.

De eerste beklimming van de dag zorgde ervoor dat de kopgroep uiteenviel, terwijl Jumbo-Visma tempo maakte in het peloton. Het verschil werd steeds kleiner. Bij het begin van de derde beklimming, de loodzware Grand Colombier, reden Gogl en Rolland nog aan de leiding, met zo'n twee minuten voorsprong op het uitgedunde peloton. Het werd duidelijk dat zij geen stand gingen houden en de topfavorieten voor de ritzege gingen strijden.

Door het tempo van Jumbo-Visma, en in het bijzonder Wout van Aert, moesten steeds meer renners lossen, onder wie Bernal. De winnaar van vorig jaar zag de achterstand snel oplopen, waardoor hij een nieuwe Tour-zege kan vergeten. Ook zijn landgenoot Nairo Quintana werd eraf gereden.

Egan Bernal werd op grote achterstand gereden. (Foto: Pro Shots)

Dumoulin rijdt gat dicht

Ondertussen viel Adam Yates aan in de groep met favorieten. Op 7 kilometer van de finish kreeg hij een gaatje, maar hij hield het niet vol. In dienst van kopman Roglic reed Dumoulin namens Jumbo-Visma het gat dicht. Naast Dumoulin en Roglic zat ook Kuss namens Jumbo-Visma in de favorietengroep. Ook renners als Pogacar, Alejandro Valverde, Enric Mas, Rigoberto Urán en Porte waren er nog bij.

De laatste kilometer was heel erg steil. Zo'n tien renners uit de favorietengroep maakten daarin nog kans op dagsucces. Porte ging aan, maar Roglic was bij de les. Een poging van Pogacar in de laatste 100 meter had wel succes, al bleef de geletruidrager in zijn wiel.

De schade voor Roglic bleef zo beperkt tot vier bonificatieseconden, waardoor de favoriet voor de eindzege én zijn ploeg Jumbo-Visma met vertrouwen kunnen toewerken naar de laatste Tour-week.

Tadej Pogacar klopte Roglic in de laatste meters. (Foto: Pro Shots)