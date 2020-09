Dominic Thiem en Alexander Zverev hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) voor het eerst in hun carrière de US Open-finale bereikt. De als tweede geplaatste Thiem was in de halve eindstrijd te sterk voor Daniil Medvedev, terwijl Zverev (5) afrekende met Pablo Carreño Busta.

De 27-jarige Thiem gaf geen set prijs tegen Medvedev, de nummer drie van de plaatsingslijst en verliezend finalist van de US Open van vorig jaar. Het werd 6-2, 7-6 (7) en 7-6 (5).

Medvedev leek zich in zowel de tweede als derde set te herpakken, maar in beide sets gaf hij een break voorsprong uit handen. In set drie was een 5-2-voorsprong zelfs niet genoeg voor setwinst. Twee keer sloeg Thiem in de tiebreak toe.

Thiem krijgt in New York zijn vierde kans op een Grand Slam-titel. Zijn vorige drie finales, op Roland Garros in 2018 en 2019 en de Australian Open van begin dit jaar, gingen allemaal verloren.

De Oostenrijker kent zeer wisselvallige prestaties op Grand Slam-toernooien. Tussen zijn finaleplaatsen door strandde hij twee keer direct op Wimbledon en vorig jaar moest hij ook op de Australian Open en de US Open snel naar huis.

Dominic Thiem ging tot het uiterste in de strijd om een finaleticket. (Foto: Pro Shots)

Zverev toont veerkracht tegen Carreño Busta

In de andere halve finale knokte Zverev zich tegen de Spanjaard Carreño Busta terug na twee verloren sets. De partij van bijna 3,5 uur eindigde in 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 en 6-3.

In de eerste twee sets was de 23-jarige Zverev erg slordig op zijn service. In de tweede set leidde dat zelfs tot een 5-0-achterstand tegen de nummer 27 van de wereld. Uiteindelijk bleek Zerev echter over de langste adem te beschikken.

Tot dit jaar kwam Zverev in New York nooit verder dan de vierde ronde en hij stond in tegenstelling tot Thiem nog nooit in een Grand Slam-finale. Eerder dit jaar haalde hij op de Australian Open voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een van de vier grote toernooien.

De Duitser treedt met zijn finaleplek in de voetsporen van zijn landgenoten Boris Becker en Michael Stich. Becker stond vier keer in de finale van de US Open en won het toernooi in 1989 door Ivan Lendl te verslaan. Stich moest in de eindstrijd van 1994 zijn meerdere erkennen in Andre Agassi.

Een dolgelukkige Alexander Zverev na het behalen van de finale op de US Open. (Foto: Pro Shots)