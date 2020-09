Trainer Mark Wotte is donderdag al na één oefenwedstrijd op non-actief gesteld door Al Wahda. Ook de andere Nederlanders in de staf, onder wie assistent-trainer Alfons Groenendijk, moeten tot hun verbazing vertrekken bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De 59-jarige Wotte begon vorig jaar als technisch directeur bij Al Wahda en werd deze zomer trainer. Groenendijk, Dennis Gentenaar en Michael Lindeman tekenden deze zomer bij de club van onder anderen voormalig PSV- en Vitesse-spits Tim Matavz.

Onder leiding van de Nederlanders verloor Al Wahda een oefenwedstrijd met 4-1 van Al Ain, terwijl andere oefenwedstrijden werden afgelast vanwege het coronavirus. Ook de eerste wedstrijd van Al Wahda in de Aziatische Champions League, die volgende week gespeeld zou worden, is uitgesteld, omdat een speler positief testte.

De staf en de spelers kregen ook twee weken quarantaine opgelegd. Wotte was het daar niet mee eens, uitte dat bij clubleiding en dat bleek de aanleiding voor zijn vertrek.

"Iedereen wordt hier elke drie dagen getest. Ik ben zelf al een keer of acht à negen getest. Ik heb aangegeven dat ik het niet verstandig vond om de hele selectie in quarantaine te zetten, als er maar één speler besmet is. Ik stelde voor om iedereen opnieuw te testen en met de gezonde spelers gewoon door te trainen", aldus Wotte tegen VI.

Alfons Groenendijk vertrok in december bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

De oud-trainer van Willem II, RKC Waalwijk en FC Utrecht kreeg een e-mail waarin stond dat hij ontslagen wordt. "Ik ben natuurlijk wel wat gewend, want ik heb Qatar, Marokko en Egypte gewerkt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", vervolgt Wotte, die het tijdens de voorbereiding ook niet altijd eens was met de clubleiding van de viervoudig landskampioen.

"Leidinggevenden hier houden er niet van om tegengesproken te worden, dat wist ik wel, maar dit had ik niet verwacht."

Al Wahda meldt op de officiële kanalen niets over het ontslag van de Nederlanders, maar de club heeft al wel een nieuwe trainer gepresenteerd. De Serviër Vuk Rasovic is de opvolger van Wotte.