Arjen Robben is uiteraard blij met zijn eerste goal voor FC Groningen sinds zijn rentree, maar hij vindt het belangrijker dat hij weer minuten heeft gemaakt. De 36-jarige aanvaller benadrukt dat hij nog lang niet zo fit is als hij wil zijn.

"Ik ben er nog niet, maar dat mag je nu ook nog niet verwachten", aldus Robben, die in de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld (1-1) zijn eerste goal ooit maakte in het in 2006 geopende Hitachi Capital Mobility Stadion, tegen FOX Sports. "Het is een proces, een voorbereiding. Het duurt nog even tot ik kan zeggen dat ik echt fit ben."

De 96-voudig Oranje-international speelde de eerste helft tegen Bielefeld, dat deze zomer promoveerde naar de Bundesliga. Het was de tweede keer dat hij in actie kwam, nadat hij vorige maand had meegespeeld tegen Almere City. Tussendoor ging hij niet mee op trainingskamp met FC Groningen naar Duitsland en werkte hij individueel aan zijn fitheid.

Robben kan nog niet zeggen of hij volgende week ook gaat spelen in de Eredivisie-opener van FC Groningen tegen PSV. "Ik ga eerst herstellen van deze wedstrijd. Dan bouw ik op en dan zien we volgend weekend wel wat het wordt."

Arjen Robben na zijn doelpunt tegen Arminia Bielefeld. (Foto: Pro Shots)

'Goaltje is altijd leuk'

Robben scoorde tegen Bielefeld in de zeventiende minuut met een geplaatst schot van buiten het strafschopgebied. Het was zijn eerste doelpunt voor de Groningers sinds 28 april 2002 toen hij in de Eredivisie-wedstrijd tegen De Graafschap trefzeker was.

"Een goaltje is altijd leuk. Ik ben blij dat ik gescoord heb in dit stadion, maar het is belangrijker dat ik weer 45 minuten in de tas heb. Ik had een paar momenten in de wedstijd dat ik dacht: oke, het komt er langzaam aan. Maar er is nog veel ruimte om te groeien op fysiek vlak."

De wedstrijd tussen FC Groningen en PSV begint zondag om 16.45 uur.