Dafne Schippers heeft zondag haar eerste zege van het seizoen geboekt. De 28-jarige Nederlandse sprintte in het Poolse Chorzow naar winst op de 100 meter.

Schippers, die door de coronacrisis en rugproblemen nog weinig wedstrijden liep, klokte 11,29. In de laatste meters bleek ze net iets sneller dan de Poolse Ewa Swoboda (11,34) en de Zwitserse Ajla Del Ponte (11,35).

De overwinning is voor Schippers een opsteker, nadat ze de afgelopen weken gehinderd werd door rugproblemen. Vorige week trok ze zich terug voor de finale van de 200 meter bij de NK in Utrecht.

"Ik heb al een tijdje last van mijn rug en wil geen risico lopen", zei Schippers een week geleden. "Het is een keuze voor de langere termijn. Het heeft geen zin om nu te forceren." De tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter wil de komende weken nog aardig wat wedstrijden lopen.

Nadine Visser werd in Chorzow tweede op de 100 meter horden met een tijd van 12,95 en Eefje Boons (13,53) eindigde als zesde. Elvira Herman uit Belarus won in 12,87.

Bij het speerwerpen voor mannen was er zondag een sensatie in Chorzow. De Duitser Johannes Vetter wierp een afstand van 97,76 en dat is de tweede afstand ooit. Het wereldrecord staat sinds 1996 op 98,48 en is in handen van de Tsjech Jan Zelezny.