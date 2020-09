De verrassende zege van Pierre Gasly zondag bij de Grand Prix van Italië zorgt voor tal van bijzondere statistieken. Zo ontbreekt de 'grote drie' voor het eerst sinds 2012 op het podium en heeft Frankrijk na 24 jaar weer een racewinnaar in de koningsklasse van de autosport.

Met Gasly van AlphaTauri, nummer twee Carlos Sainz van McLaren en Lance Stroll van Racing Point kende de Italiaanse GP een bijzondere combinatie van teams op het podium. Het is voor het eerst sinds de GP van Hongarije in 2012 dat de 'grote drie' (Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing) de top drie niet hebben gehaald.

Acht jaar geleden won Lewis Hamilton namens McLaren op de Hungaroring en completeerden Kimi Räikkönen en Romain Grosjean, beiden van Lotus-Renault, het podium. Sebastian Vettel werd namens Red Bull vierde in Hongarije. Zondag op Monza was Valtteri Bottas (Mercedes) op de vijfde plek de beste coureur van een topteam, terwijl Max Verstappen door motorproblemen uitviel.

Gasly werd in Italië de eerste Franse winnaar sinds Olivier Panis in 1996 in Monaco. De 24-jarige Gasly was drie maanden oud toen de coureur van Ligier-Mugen-Honda in Monte Carlo David Coulthard en Johnny Herbert achter zich hield.

Slechtste thuisrace deze eeuw voor Ferrari

De zege van Gasly was bovendien de eerste overwinning van AlphaTauri in twaalf jaar. In 2008 was Sebastian Vettel de snelste op Monza voor het team dat destijds nog Toro Rosso heette. Max Verstappen kwam in dienst van Torro Rosso, waarvoor hij 23 GP's reed, niet verder dan vierde plaatsen in de Verenigde Staten en Hongarije in 2016.

Ferrari kende zondag juist een historisch slechte race op Monza; zowel Sebastian Vettel als Charles Leclerc crashte. Fernando Alonso was in 2014 de laatste Ferrari-coureur die de finish niet haalde op het thuiscircuit.

De vorige keer dat beide coureurs van de Italiaanse renstal uitvielen op Monza was in 1995 toen Gerhard Berger en Jean Alesi voor Ferrari reden.