Pierre Gasly heeft zondag zeer verrassend de Grand Prix van Italië gewonnen. Max Verstappen viel uit in de bizarre race op Monza, die lange tijd werd stilgelegd na een crash van Charles Leclerc. Lewis Hamilton eindigde mede door een straf als zevende.

Leclerc reed in de 27e ronde hard de banden in, waardoor de stapel gerepareerd moest worden en zijn Ferrari weg moest worden gehaald. Het duurde een ruim een half uur tot de race hervat kon worden. Vlak daarna viel Verstappen uit door technische problemen en raakte Hamilton door een stop-and-gopenalty achter in het veld verzeild.

Gasly nam de koppositie over van de Britse leider in de WK-stand en stond die niet meer af. Het is de eerste zege van AlphaTauri sinds Sebastian Vettel in 2008 de snelste was op Monza. Destijds heette het team nog Toro Rosso. De 24 jarige Gasly - vorig seizoen nog teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing - is bovendien de eerste Franse GP-winnaar sinds Olivier Panis in 1996 in Monaco.

Carlos Sainz (McLaren) werd zondag tweede op Monza, Lance Stroll (Racing Point) derde, Lando Norris (McLaren) vierde en Vatteri Bottas (Mercedes) vijfde.

Het is voor het eerst sinds de GP van Hongarije in 2012 dat geen enkel team van de 'grote drie' (Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari) in de top drie is geëindigd. Hamilton liep door zijn zevende plaats wel zes punten uit op Verstappen, die bovendien zijn tweede plaats in de WK-stand kwijt is aan Bottas. Hamilton heeft nu 164 punten, Bottas 117 en Verstappen 110.

Verstappen kent slechte start

Verstappen begon zondag bij de GP van Italië vanaf de vijfde positie. Door een slechte start verloor hij meteen twee plekken en was hij veroordeeld tot een inhaalrace. Ook Bottas kende een slechte start, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton soeverein aan de leiding bleef.

Voor Sebastian Vettel was de race op Monza al na zes ronden voorbij. De Duitser van Ferrari, die als zeventiende was gestart, had remproblemen en knalde door blokken van piepschuim heen, waarna hij de strijd staakte. Het was de eerste keer sinds Fernando Alonso in 2014 dat een Ferrari-coureur uitviel op het thuiscircuit.

Na 22 ronden reed Verstappen op de zevende plek, met voor hem coureurs als Carlos Sainz, Lando Norris, Sergio Pérez en Daniel Ricciardo. De Limburger maakte al vroeg een pitstop, waardoor hij zelfs wegzakte naar de dertiende positie. Er volgde een safetycarsituatie – de wagen van Kevin Magnussen viel stil – en in de 27e ronde zorgde de crash van Leclerc voor nog meer spektakel in de knotsgekke GP.

De race lag door de herstelwerkzaamheden een half uur stil. Ondertussen kreeg Hamilton ook nog een stop-and-gopenalty van tien seconden omdat hij de pitstraat in was gereden, terwijl die gesloten was.

Gasly voor tweede keer op podium

De coureurs moesten de race vanaf de startposities op de grid hervatten, waarna Hamilton al snel de pit inreed voor zijn straf. Hij viel daardoor ver terug en was kansloos voor het podium. Gasly profiteerde en nam de leiding over. Vlak daarna was de race van Verstappen voorbij. De 22-jarige Limburger, die vanaf het begin problemen had met zijn motor, ging de pits in en daar bleek dat hij de strijd moest staken.

Met Gasly, Sainz en Stroll, die allemaal nog nooit een GP wonnen, op de eerste drie plekken werd het daarna nog een spannend gevecht. Sainz kwam vrijwel elke ronde dichter bij Gasly, maar die hield uiteindelijk net stand. Het verschil tussen de winnaar en Sainz was bij de finish slechts 0,415 seconden.

"Fantastisch. Ik kan bijna niet geloven wat er allemaal is gebeurd", jubelde een dolgelukkige en opgeluchte Gasly kort na de finish. Het was pas de tweede keer dat hij überhaupt het podium haalde bij een GP, nadat hij vorig jaar tweede was geworden in Brazilië.