Arjen Robben heeft zondag zijn eerste doelpunt voor FC Groningen gemaakt sinds zijn rentree als prof. De 36-jarige aanvaller schoot in een oefenduel met Arminia Bielefeld (1-1) raak in het Hitachi Mobility Stadion.

In de zeventiende minuut kwam de bal buiten het strafschopgebied voor de voeten van Robben, die in één keer uithaalde. Met een geplaatst schot in de hoek klopte hij Bielefeld-keeper Stefan Ortega en bracht zo de stand op 1-0.

Vijf minuten later maakte Jomaine Consbruch de 1-1 namens Bielefeld, dat dit seizoen terug is op het hoogste niveau in Duitsland en dat was ook de rust- en eindstand. Robben werd halverwege gewisseld voor Romano Postema.

Bij Bielefeld viel Ritsu Doan in. De Japanner, die een verleden bij FC Groningen heeft, wordt door de Duitsers gehuurd van PSV.

Eerste goal van Robben namens Groningen sinds 2002

Het was het eerste doelpunt van Robben in het Hitachi Mobility Stadion (voorheen Euroborg), het stadion dat hij in 2006 zelf opende. In zijn eerste periode bij FC Groningen speelde de club nog in het Stadion Oosterpark. De vorige goal van de 96-voudig Oranje-international voor FC Groningen was op 28 april 2002 in de Eredivisie-wedstrijd tegen De Graafschap.

Robben begon in de basis tegen Arminia Bielefeld. Het is de tweede keer dat hij speelminuten maakt, nadat hij vorige maand het eerste half uur had gespeeld in een oefenduel met Almere City.

Volgende week hoopt Robben zijn rentree te maken in de Eredivisie. FC Groningen speelt dan om 16.45 uur tegen PSV.