Ajax is zondag met een 3-1-zege op FC Twente begonnen aan het nieuwe seizoen in de Vrouwen Eredivisie. De teruggekeerde Stefanie van der Gragt maakte een eigen goal, maar schoot ook raak uit een vrije trap.

De 28-jarige Van der Gragt speelde in het seizoen 2017/2018 ook al voor Ajax en was de afgelopen twee jaar actief voor FC Barcelona. In haar eerste officiële wedstrijd sinds haar terugkeer werkte de 65-voudig Oranje-international de bal al na vijf minuten in eigen doel, waardoor Twente op een 0-1-voorsprong kwam op Sportpark De Toekomst.

Twee minuten later was het weer gelijk. Ajax-aanvoerder Marjolijn van den Bighelaar verraste FC Twente-keeper Daphne van Domselaar met een schot van afstand.

In de 42e minuut maakte Vanity Lewerissa de 2-1 voor Ajax en nog voor rust stond de 3-1-eindstand op het scorebord. Van der Gragt schoot een vrije trap in de korte hoek binnen.

PEC te sterk voor ADO Den Haag

Vorig seizoen eindigde PSV als eerste in de Eredivisie, die net als bij de mannen werd afgebroken vanwege de coronacrisis. Ajax eindigde als tweede en FC Twente als derde. PSV en Ajax zullen Nederland daardoor dit seizoen vertegenwoordigen in de Champions League voor vrouwen.

PEC Zwolle begon met een 1-0-zege op ADO Den Haag aan het seizoen. Dominique Bruinenberg benutte in de 56e minuut een strafschop namens de thuisclub. De andere wedstrijd van deze zondag gaat tussen Excelsior en sc Heerenveen en daar is om 14.30 uur afgetrapt.

PSV tegen VV Alkmaar stond zondag ook op het programma, maar dat duel is uitgesteld omdat meerdere spelers en stafleden van de Eindhovense club positief op het coronavirus zijn getest.