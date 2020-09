Het Nederlands elftal speelde vrijdag tegen Polen voor het eerst sinds 1987 in een leeg stadion. Dat was voor de spelers een vreemde gewaarwording, ook voor de wisselspelers die zich verbaal extra moesten laten gelden in de Johan Cruijff ArenA.

"In de groep kwam vooraf het verzoek aan de spelers aan de kant om extra aan te moedigen", vertelde interim-bondscoach Dwight Lodeweges. "Dat helpt namelijk enorm als je in het veld staat en er geen publiek is. Dan heeft een speler dat nodig."

Volgens Lodeweges lieten de spelers op de bank zich daarom extra horen. "De eerste helft liep Hans Hateboer als rechtsback steeds voor de bank langs. Hij moet zich Lionel Messi hebben gevoeld, zo werd hij aangemoedigd", zei de bondscoach met een glimlach. "Die aanmoedigingen zijn fijn voor een speler."

Het was voor Lodeweges wennen dat er geen publiek was, terwijl veel spelers van Oranje er al maanden ervaring mee hebben bij hun clubs. "Ik ben er inmiddels aardig aan gewend, maar het is helemaal niks", zei captain Virgil van Dijk kort na de 1-0-zege.

Doelpuntenmaker Steven Bergwijn: "Ik had steeds in mijn hoofd dat de mensen wel voor de tv keken. En dan moet je die maar blij maken."

Vreugde bij Oranje na de 1-0 van Steven Bergwijn. (Foto: Pro Shots)

'Je voelt je net een klein kind'

Lodeweges vond het vooral vreemd toen hij vlak voor de wedstrijd richting de dug-out liep. "Je komt het veld op en hoort een volkslied, maar het voelt heel vreemd. De eerste paar minuten van de wedstrijden waren raar. Daarna groeide ik erin en viel de leegte niet meer op, maar het is wel jammer dat je in zo'n ambiance moet spelen."

Toch kon Lodeweges genieten van zijn debuut als eindverantwoordelijke. "Ik heb vaker voor een groep gestaan, ook in het buitenland. Maar niets is zo prachtig als je eigen land vertegenwoordigen als bondscoach. En als je dan wint, voel je je net een klein kind. Zo trots ben ik."

De volgende Nations League-interland van Oranje onder Lodeweges is maandag al. Nederland speelt dan om 20.45 uur in de ArenA; Italië is dan de tegenstander.